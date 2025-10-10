Συναγερμός στις Φιλιππίνες: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι

Ένας ισχυρός σεισμός, με προκαταρκτικό μέγεθος 7,6, σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του νότιου τμήματος των Φιλιππίνων, προκαλώντας προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο επικίνδυνο τσουνάμι στις γύρω περιοχές.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ανέφερε ότι ο σεισμός αναμένεται να προκαλέσει ζημιές και μετασεισμούς, όπως μεταδίδει το sky news.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 62 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Νταβάο Οριένταλ, και προήλθε από ρηχό ρήγμα σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, με έδρα τη Χονολουλού, ανακοίνωσε ότι επικίνδυνα κύματα θα μπορούσαν να εκδηλωθούν σε ακτίνα έως 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν τα 3 μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο της παλίρροιας σε ορισμένες ακτές των Φιλιππίνων.

Μικρότερα κύματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τμήματα της Ινδονησίας και του Παλάου.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερνινάντο Μάρκος, δήλωσε ότι οι αρχές αξιολογούν επί του παρόντος την κατάσταση στο πεδίο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων.

Σε ανακοίνωσή του λίγο μετά τον σεισμό, ο πρόεδρος Μάρκος είπε ότι έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε εκκενώσεις στις παράκτιες περιοχές, να ενεργοποιήσουν τις γραμμές έκτακτης επικοινωνίας και να συντονιστούν στενά με τις τοπικές αρχές.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και ανακούφισης προετοιμάζονται ήδη και θα αναπτυχθούν μόλις είναι ασφαλές να γίνει αυτό», δήλωσε.

Κάλεσε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία και να παραμείνουν μακριά από την ακτή έως ότου οι αρχές ανακοινώσουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουν.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται. Ας συνεχίσουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας», ανέφερε ο πρόεδρος Μάρκος.

Η χώρα εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε το έθνος στις 30 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 74 ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων, κυρίως στην επαρχία Σεμπού.

Βρισκόμενες πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, οι Φιλιππίνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές, όπως συχνοί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.