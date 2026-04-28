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Σκιάθος: Νέος σεισμός κοντά στα 5 Ρίχτερ
Ειδήσεις
16:21 - 28 Απρ 2026

Σκιάθος: Νέος σεισμός κοντά στα 5 Ρίχτερ

Reporter.gr Newsroom
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Νέος σεισμός, μεγέθους κοντά στα 5 Ρίχτερ, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Σκιάθο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το μέγεθος της δόνησης μεταξύ 4,8 και 5,1 Ρίχτερ.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, αναφέρει ότι πρόκειται για 4,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 4 χλμ βόρεια της Σκιάθου και το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται σε 10 χλμ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε σημειωθεί στο νησί δόνηση 4,7 βαθμών.

Και ο δεύτερος σεισμός έγινε αισθητός στις Σποράδες, σε περιοχές της Μαγνησίας και της Εύβοιας, αλλά και στην Αττική, σύμφωνα με μαρτυρίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4sq4qrqk5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 16:21
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