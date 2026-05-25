Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ
Οικονομία
08:11 - 25 Μάι 2026

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ

Γιώργος Αλεξάκης
Σε αυξητική πορεία εξακολουθούν να κινούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ενισχύθηκαν κατά 526 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ. Εάν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που οφείλει το κράτος προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους ανέρχεται στα 3,869 δισ. ευρώ, έναντι 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 570 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες οφειλές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,590 δισ. ευρώ, έναντι 1,696 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν. Παρά τη μηνιαία αποκλιμάκωση κατά 106 εκατ. ευρώ —που συνδέεται με την εντατικοποίηση συμψηφισμών όπως το claw back— σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 οι υποχρεώσεις παραμένουν αυξημένες κατά 193 εκατ. ευρώ.

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν τον Μάρτιο στα 668 εκατ. ευρώ, από 606 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025 διατηρήθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, καθώς τότε ανέρχονταν σε 666 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και εκκρεμείς υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ ύψους 199 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 412 εκατ. ευρώ. Αν και καταγράφηκε μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 —όταν είχαν περιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ— η αύξηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Σημαντική επιδείνωση παρατηρείται και στις οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, οι οποίες αυξήθηκαν από 165 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο σε 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Οι υποχρεώσεις των υπουργείων ανέρχονται συνολικά σε 199 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 70 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς ιδιώτες, ενώ 64 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Τον Μάρτιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 766 εκατ. ευρώ, από 722 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 329 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 160 εκατ. ευρώ αφορούν υποθέσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στα 168 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών αυξήθηκαν από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο σε 437 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

