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ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών φοροδιαφυγής – Πώς θα ιεραρχούνται
Φορολογία
08:21 - 10 Οκτ 2025

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών φοροδιαφυγής – Πώς θα ιεραρχούνται

Reporter.gr Newsroom
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Με διαδικασία αξιολόγησης θα κρίνονται   οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή, από την ΑΑΔΕ για να αποφεύγεται η  σπατάλη δυνάμεων.

Συγκεκριμένα , οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου με σχετική απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή συστήνουν. διαρκείς τριμελείς επιτροπές. Η δουλειά τους θα είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και νέων καταγγελιών , με σκοπό την ελεγκτική αξιοποίηση τους για την αύξηση των κρατικών εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι επιτροπές αυτές θα αξιολογούν και θα βαθμολογούν τις καταγγελίες προκειμένου, στη συνέχεια, να διαμορφώνεται η ανάλογη τακτική ελέγχων. Μάλιστα για κάθε καταγγελία θα διαμορφώνεται, ουσιαστικά, ένα “σκορ”, μια βαθμολογία, με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και με μια κλίμακα από 0 έως 4. Έτσι αποτυπώνεται το επίπεδο σπουδαιότητας και βέβαια το επείγον και η αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, στην κλίμακα, τα “σκαλιά” διαμορφώνονται από το πρώτο επίπεδο των υποθέσεων «άνευ ενδιαφέροντος» έως εκείνων που χρήζουν «άμεσης/ταχείας επέμβασης». Με αυτή τη σήμανση οι Επιτροπές Αξιολόγησης δίνουν το σχετικό “σήμα”, κατευθύνοντας τους ελέγχους στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Ταυτόχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, επιτυγχάνεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της πορείας κάθε υπόθεσης.

Η διαδικασία

Πιο συγκεκριμένα, πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας :

• Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

• Ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Managementτου Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της , με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.

Οι βαθμοί

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αξιολόγηση ως προς το ενδιαφέρον

Βαθμός

Άνευ ενδιαφέροντος

0

Απλό – Μικρού ενδιαφέροντος

1

Ενδιαφέρον – Σημαντικό

2

Πολύ Σημαντικό

3

Άμεση / Ταχεία επέμβαση

4

Ο βαθμός 4 αποδίδεται μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση. Με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Αξιολόγηση καταγγελιών

Κάθε καταγγελία έχει επισημείωση με:

• την ημερομηνία αξιολόγησης,

• τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους,

• και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

• τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης,

• την ημερομηνία κλήσης των μελών,

• τους συμμετέχοντες,

• το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.

Όπως επίσης αναφέρεται, η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερ

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