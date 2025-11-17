Χαμάς: Απορρίπτει την πιθανότητα διεθνούς κηδεμονίας στη Γάζα

Η Χαμάς κατέκρινε το σχέδιο του Συμβουλίου Ασφαλείας για το μέλλον της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το «απόπειρα επιβολής διεθνούς κηδεμονίας» στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση, μαζί με άλλες παλαιστινιακές ομάδες, προειδοποιεί ότι το σχέδιο ενέχει «κινδύνους», καθώς προβλέπει την εγκατάσταση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Χαμάς υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόταση «δημιουργεί το έδαφος για εξωτερική παρέμβαση στις παλαιστινιακές εθνικές αποφάσεις», παραχωρώντας τη διοίκηση της Γάζας και τις διαδικασίες ανοικοδόμησής της σε μια διεθνή υπερεθνική αρχή με εκτεταμένες αρμοδιότητες, γεγονός που, όπως τονίζει, «στερεί ουσιαστικά από τους Παλαιστίνιους το δικαίωμά τους να διαχειρίζονται τις ίδιες τους τις υποθέσεις».

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να «διοχετεύεται μέσω των καθιερωμένων παλαιστινιακών θεσμών υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ», με απόλυτο σεβασμό «στην παλαιστινιακή κυριαρχία και στις ανάγκες των κατοίκων». Τονίζει επίσης ότι η βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποβαθμιστούν ή να παρακαμφθούν οι παλαιστινιακοί θεσμοί. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «οποιονδήποτε όρο σχετικό με τον αφοπλισμό της Γάζας».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζητά σήμερα (17/11) τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έναν μήνα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια συγκερούσεων στη Γάζα. Το αμερικανικό σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει μέρος της ημερήσιας διάταξης.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από περιφερειακές χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Δυτικά κράτη έχουν ζητήσει η ειρηνευτική πρόταση για τη Γάζα να εγκριθεί μέσω επίσημης εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πέρα από τον αφοπλισμό της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει μια δεύτερη φάση που περιλαμβάνει ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων για την εξασφάλιση της σταθερότητας στη Γάζα και τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης αποτελούμενης από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.