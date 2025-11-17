Οξύτατη αντίδραση της Ρωσίας στις δηλώσεις Πιστόριους: Η Ευρώπη υιοθετεί φιλοπόλεμο λόγο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στη Μόσχα οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους περί αυξανόμενου κινδύνου πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για κλιμάκωση της «μυωπικής φιλοπόλεμης ρητορικής» στην Ευρώπη, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ανοιχτά τη Δύση ότι μετατοπίζει τις ευθύνες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πιστόριους ότι ενδεχόμενη σύγκρουση θα μπορούσε να ξεσπάσει μέχρι το 2029 –ή ακόμη και νωρίτερα– υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «υιοθετούν όλο και πιο επιθετικό λόγο». Σύμφωνα με τον ίδιο, «στη Ρωσία δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ», αφήνοντας αιχμές ότι η κλιμάκωση προέρχεται από την άλλη πλευρά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού με αιχμηρή κριτική. «Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία για το ποιος λειτουργεί ως επιτιθέμενος», δήλωσε στο πρακτορείο TASS, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κατασκευάζουν απειλές.

Παράλληλα, η Ζαχάροβα επέκρινε τη Δύση για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες ευθύνονται για τις συνέπειες των κυρώσεων που επέβαλαν στη Ρωσία. «Από το 2014, οι κυρώσεις που επέβαλαν –υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών– επέφεραν εκτεταμένες ζημιές στις δικές τους αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν ο Πιστόριους, μιλώντας στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περίοδο έντονης αστάθειας τα επόμενα χρόνια. Επισήμανε ότι η στρατιωτική συμμαχία διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς αποτροπής –συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών οπλοστασίων– αλλά πρέπει να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο.

Οι δηλώσεις Πιστόριους εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας που επικρατεί στη Δύση για τη στρατηγική της Μόσχας και την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα απαντά με κατηγορίες περί «υστερίας» και προσπαθειών κατασκευής απειλής. Το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει, την ώρα που οι εκτιμήσεις για το μέλλον των σχέσεων ΝΑΤΟ–Ρωσίας εμφανίζονται ολοένα πιο δυσοίωνες.