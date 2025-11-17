Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ: «Δύσκολες ώρες στην Χαριλάου Τρικούπη» λένε πηγές του Μαξίμου
Πολιτική
17:20 - 17 Νοε 2025

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ: «Δύσκολες ώρες στην Χαριλάου Τρικούπη» λένε πηγές του Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη νέα ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας άμεσα στην κριτική του ΠΑΣΟΚ περί «τσιπρολογίας» εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχολίασαν με σαρκασμό ότι «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν βρήκε ούτε μία για να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν». Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν πως «τα πράγματα πρέπει να είναι πραγματικά δύσκολα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής είχε επιτεθεί στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να πάρει θέση για τα ζητήματα της ακρίβειας, παρότι η σχετική συζήτηση στη Βουλή είχε αναδείξει «την απόσταση του πρωθυπουργού από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας». Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα «αμηχανίας μπροστά στο ράλι τιμών και στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά».

