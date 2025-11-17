Τραμπ: Έτοιμος για κυρώσεις σε χώρες που εισάγουν ρωσική ενέργεια με δασμούς… 500%

Οι Αμερικανοί νομοθέτες καταρτίζουν ένα νομοσχέδιο που θα επέβαλε κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα την κύρια πηγή εσόδων της, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν όπως θα επιθυμούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικότερα, ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο της Γερουσίας των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς ύψους 500% σε χώρες που εμπορεύονται με τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αγοραστών όπως η Ινδία και η Κίνα, καθώς η Ουάσιγκτον προωθεί νέες κυρώσεις – με την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ – για να απομονώσει τη ρωσική πολεμική οικονομία, όπως σημειώνει το Euronews.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή (16/11), ο Τραμπ είπε ότι οι Ρεπουμπλικανοί καταρτίζουν το νομικό πλαίσιο για περαιτέρω κυρώσεις και πρόσθεσε: «Μου φαίνεται εντάξει». Είπε επίσης: «Κάθε χώρα που κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα δεχθεί πολύ αυστηρές κυρώσεις», σημειώνοντας ότι «ίσως προσθέσουμε και το Ιράν στον σχεδιασμό».

Σε μια προσπάθεια να αποκοπούν τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, το νομοθέτημα – με την ονομασία Νόμος για τις Κυρώσεις στη Ρωσία του 2025 – θα επέβαλλε αμερικανικούς δασμούς έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό ουράνιο ή πετρελαϊκά προϊόντα και δεν στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Παρόμοιος δασμός 500% θα μπορούσε να επιβληθεί και σε αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται από τη Ρωσία.

Οι γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκράχαμ και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ κατέθεσαν το νομοσχέδιο τον Απρίλιο του 2025. Σε κοινή δήλωση τον Ιούλιο ανέφεραν: «Το απόλυτο μέσο πίεσης για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος θα είναι οι δασμοί σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, οι οποίες στηρίζουν τη μηχανή πολέμου του Πούτιν αγοράζοντας φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο».

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κρίνει ότι η Ρωσία αρνείται να διαπραγματευτεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, παραβιάζει ειρηνευτική συμφωνία ή προβαίνει σε άλλες επιθετικές ενέργειες στην Ουκρανία.

Η αλλαγή πλεύσης του Τραμπ

Μέχρι προσφάτως, ο Τραμπ ήταν διστακτικός να στηρίξει τη νομοθεσία, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να οργανώσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025 και της διερεύνησης μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη. Παρά τις προσπάθειες, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τέλμα.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, το Κρεμλίνο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, ακόμη και μετά από νέο κύμα κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ τον Οκτώβριο. Αυτές περιλαμβάνουν τις αμερικανικές κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, με πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων στις ΗΠΑ και απαγόρευση σε Αμερικανούς πολίτες να συναλλάσσονται με αυτές.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 19ο πακέτο κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας σταδιακής απαγόρευσης του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο εμπόριο της Ρωσίας με χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο της Γερουσίας θα στοχεύσει τα κράτη αυτά με πρόσθετους δασμούς, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της νέας εμπορικής συμφωνίας δασμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διατηρεί, πάντως, την εξουσία να εξαιρεί συγκεκριμένες χώρες, αγαθά ή υπηρεσίες από τις κυρώσεις.

Για να γίνει νόμος, το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από τη Γερουσία και στη συνέχεια να μεταβεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μόλις τα δύο σώματα συμφωνήσουν στην ίδια εκδοχή, θα χρειαστεί την υπογραφή του προέδρου Τραμπ για να τεθεί σε ισχύ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb167un0yuh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}