ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Χαμηλότερος των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Στο 2,7%
Ειδήσεις
15:52 - 18 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Χαμηλότερος των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Στο 2,7%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν τον Νοέμβριο, δίνοντας στους επενδυτές ελπίδες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να υποχωρούν αρκετά ώστε η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ να χαλαρώσει περισσότερο από ό,τι προβλέπει η Wall Street.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,7% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με καθυστερημένη έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο 3,1%.

Ο δομικός δείκτης CPI (core CPI), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν επίσης χαμηλότερος των προσδοκιών, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 3%.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που καλύπτει την περίοδο κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αναστείλει τη λειτουργία της. Η διακοπή αυτή επηρέασε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και οδήγησε στην ακύρωση της δημοσίευσης του δείκτη CPI για τον Οκτώβριο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθούν στις 10 Δεκεμβρίου.

Επειδή η ανακοίνωση του CPI για τον Οκτώβριο ακυρώθηκε, η έκθεση της Πέμπτης δεν περιλάμβανε όλα τα συνήθη δεδομένα μιας τυπικής δημοσίευσης. Το BLS ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να συλλεχθούν αναδρομικά τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ωστόσο χρησιμοποίησε ορισμένες «μη ερευνητικές πηγές δεδομένων» για τον υπολογισμό του δείκτη.

Οι οικονομολόγοι ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί στο να ερμηνεύσουν αυτή την έκθεση ως την αρχή μιας καθοδικής τάσης του πληθωρισμού, λόγω της απουσίας συγκριτικών στοιχείων για τον Οκτώβριο.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές ανέλυσαν προσεκτικά την έκθεση αναζητώντας ενδείξεις για τις μελλοντικές κινήσεις νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed). Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης, για τρίτη συνεχόμενη φορά.

«Ένας ήπιος δείκτης CPI θα ενισχύσει την άποψη ότι η Fed επικεντρώνεται στην προστασία της αγοράς εργασίας. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον ένα “δίχτυ προστασίας” (“Fed put”) για την οικονομία», ανέφερε σε σημείωμά του πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης ο Τομ Λι, επικεφαλής ερευνών της Fundstrat. «Με άλλα λόγια, αν η Fed ανησυχεί για τους καθοδικούς κινδύνους στην οικονομία, το “Fed put” ενεργοποιείται και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών».

Πράγματι, τα προθεσμιακά συμβόλαια των μετοχών σημείωσαν άνοδο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν περίπου κατά 0,5% στις 8:39 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Μια άνοδος θα έβαζε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων για τον βασικό δείκτη.

Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης CPI είχε αυξηθεί κατά 3% σε ετήσια βάση, επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη σερί συνεδρίαση – Σταθεροποίηση πληθωρισμού στο 2%
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη σερί συνεδρίαση – Σταθεροποίηση πληθωρισμού στο 2%

Κορκίδης: Αναστρέψιμη η κατάσταση στην αγορά εάν «χαλαρώσουν» σύντομα οι αγροτικές κινητοποιήσεις,
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: Αναστρέψιμη η κατάσταση στην αγορά εάν «χαλαρώσουν» σύντομα οι αγροτικές κινητοποιήσεις,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»
Πολιτική

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

Πολιτική
30/06/2026 - 13:20

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:13

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Πολιτική
30/06/2026 - 12:47

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 12:46

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:42

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/06/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ