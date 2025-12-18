ΗΠΑ: Χαμηλότερος των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Στο 2,7%

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν τον Νοέμβριο, δίνοντας στους επενδυτές ελπίδες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να υποχωρούν αρκετά ώστε η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ να χαλαρώσει περισσότερο από ό,τι προβλέπει η Wall Street.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,7% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με καθυστερημένη έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο 3,1%.

Ο δομικός δείκτης CPI (core CPI), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν επίσης χαμηλότερος των προσδοκιών, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 3%.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που καλύπτει την περίοδο κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αναστείλει τη λειτουργία της. Η διακοπή αυτή επηρέασε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και οδήγησε στην ακύρωση της δημοσίευσης του δείκτη CPI για τον Οκτώβριο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθούν στις 10 Δεκεμβρίου.

Επειδή η ανακοίνωση του CPI για τον Οκτώβριο ακυρώθηκε, η έκθεση της Πέμπτης δεν περιλάμβανε όλα τα συνήθη δεδομένα μιας τυπικής δημοσίευσης. Το BLS ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να συλλεχθούν αναδρομικά τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ωστόσο χρησιμοποίησε ορισμένες «μη ερευνητικές πηγές δεδομένων» για τον υπολογισμό του δείκτη.

Οι οικονομολόγοι ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί στο να ερμηνεύσουν αυτή την έκθεση ως την αρχή μιας καθοδικής τάσης του πληθωρισμού, λόγω της απουσίας συγκριτικών στοιχείων για τον Οκτώβριο.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές ανέλυσαν προσεκτικά την έκθεση αναζητώντας ενδείξεις για τις μελλοντικές κινήσεις νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed). Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης, για τρίτη συνεχόμενη φορά.

«Ένας ήπιος δείκτης CPI θα ενισχύσει την άποψη ότι η Fed επικεντρώνεται στην προστασία της αγοράς εργασίας. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον ένα “δίχτυ προστασίας” (“Fed put”) για την οικονομία», ανέφερε σε σημείωμά του πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης ο Τομ Λι, επικεφαλής ερευνών της Fundstrat. «Με άλλα λόγια, αν η Fed ανησυχεί για τους καθοδικούς κινδύνους στην οικονομία, το “Fed put” ενεργοποιείται και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών».

Πράγματι, τα προθεσμιακά συμβόλαια των μετοχών σημείωσαν άνοδο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν περίπου κατά 0,5% στις 8:39 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Μια άνοδος θα έβαζε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων για τον βασικό δείκτη.

Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης CPI είχε αυξηθεί κατά 3% σε ετήσια βάση, επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.