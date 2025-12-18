ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κορκίδης: Αναστρέψιμη η κατάσταση στην αγορά εάν «χαλαρώσουν» σύντομα οι αγροτικές κινητοποιήσεις,
Επιχειρήσεις
15:21 - 18 Δεκ 2025

Κορκίδης: Αναστρέψιμη η κατάσταση στην αγορά εάν «χαλαρώσουν» σύντομα οι αγροτικές κινητοποιήσεις,

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προσδοκία του εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ευχή όλων είναι ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα περυσινά 4,5 δις ευρώ.

Είναι σαφές ότι η αγορά θα «ζεσταθεί» κυρίως με το δώρο των Χριστουγέννων που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενούς τους. Το ποσό μάλιστα του δώρου των 1,2 δις ευρώ που καταβλήθηκε αθροιστικά πέρυσι, αναμένεται φέτος να αυξηθεί σε πάνω από 1,5 δις ευρώ από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αναμένουμε, μάλιστα, να καλύψει ένα μέρος από τις οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες των εορτών, ενώ θα ενισχύσει εξίσου ουσιαστικά την κατανάλωση τις τελευταίες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με ισχνό μεν, αλλά θετικό δε, πρόσημο το ταμείο του 2025.

Ο πληθωρισμός παρουσίασε σημαντική κάμψη το φθινόπωρο, αλλά επανήλθε δριμύτερος τον Νοέμβριο με 2,9% επιβεβαιώνοντας πως, η ακρίβεια στα τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά έχει παγιωθεί. Τρόφιμα και στέγη επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις πλήττονται από τα κόστη των πρώτων υλών και των εισαγωγών. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις συνήθεις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και στις αυξήσεις, που βιώνουν από τους κλυδωνισμούς του μέσου ετήσιου πληθωρισμού που θα κυμανθεί φέτος στο 2,6%. Ο φετινός Δεκέμβριος σε συνδυασμό με τα φετινά δεδομένα στην αγορά εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα, ενδέχεται να δώσει μια καλύτερη ανάσα στους καταναλωτές, αλλά και να τονώσει την αγορά.

Η φετινή εορταστική περίοδος για το λιανεμπόριο ουσιαστικά ξεκίνησε από το τέλος Νοεμβρίου με την εκπτωτική περίοδο της Black Friday, αλλά η πιο σημαντική περίοδος είναι η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα για τους εμπόρους λιανικής, που σαφώς και επιθυμούν υψηλότερο τζίρο από πέρυσι, ενώ εύλογα οι καταναλωτές προσιτές τιμές. Το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα είναι σημείο αναφοράς, σε αγοραστική κίνηση και τζίρο, αφού θα έχει καταβληθεί και το Δώρο Χριστουγέννων. Μακάρι να δούμε και φέτος μια δυναμική εμπορική κίνηση με ένταση και διάρκεια τόσο πριν τα Χριστούγεννα, όσο και την Πρωτοχρονιά. Άλλωστε, για τις γιορτές 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να κάνουν αγορές από 100 έως 500 ευρώ, εκ των οποίων 4 στους 10 για ένδυση, υπόδηση, 3 στους 10 για παιχνίδια και είδη τεχνολογίας και 2 στους 10 για είδη σπιτιού, που σίγουρα τα περισσότερα θα προορίζονται για οικογενειακά δώρα.

Με τη σκέψη στις πληθωριστικές δυσκολίες και το ενεργειακό κόστος, που δημιουργούν ένα αβέβαιο οικονομικό σκηνικό, πρέπει να καταλάβουμε ότι, η διατήρηση χαμηλών τιμών στο λιανεμπόριο είναι προς το συμφέρον όλων μας. Τα τελευταία στοιχεία της λιανικής από την αρχή του έτους δείχνουν μια μικρή και κατά το ήμισυ πληθωριστική αύξηση του τζίρου κατά 5%, η οποία μάλιστα σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας αύξησε χαμηλότερα τον όγκο πωλήσεων στο 4%. Σημειώνεται μάλιστα ότι αύξηση τζίρου άνω του 5% καταγράφεται μέχρι τώρα στα υπερκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχη 5% είναι και η εκτίμηση για το 2025 η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με 6 στους 10 να κάνουν πλέον on line αγορές και με αποτέλεσμα η αξία της διαδικτυακής αγοράς να ξεπερνά τα 19 δις ευρώ, που αναλογεί στις πωλήσεις του δ´τριμήνου του λιανικού εμπορίου. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου ανήλθε πέρυσι στη χώρα μας στα 72 δις ευρώ και φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 75 δις ευρώ.

Τέλος, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, λαμβάνουμε υπόψη μας τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας Klarna-Appinio, που επισημαίνει πως η ακρίβεια επηρεάζει 9 στους 10 καταναλωτές, πως 5 στους 10 αναζητούν οικονομικά προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν δαπάνες, 3 στους 10 αγοράζουν στις προσφορές και πως 2 στους 10 αποφεύγουν σπατάλες και θα αγοράσουν φθηνότερα δώρα για τις οικογενειακές και κοινωνικές του υποχρεώσεις. Επίσης από την έρευνα στην ελληνική αγορά προκύπτει πως 1 στους 2 καταναλωτές, αφού κάνει έρευνα αγοράς θα αποφύγει φέτος τις υπερβολές και θα θέσει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά τα εξής: «Ο εμπορικός κόσμος της χώρας ευελπιστεί πως παρά τις δυσκολίες των εμπορικών ροών και μετακινήσεων λόγω των “αγροτικών μπλόκων”, η φετινή εορταστική περίοδος μπορεί να “συμπληρώσει” την αναιμική αγοραστική κίνηση και τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο των μικρών μεμονωμένων εμπορικών καταστημάτων. Το διάστημα μέχρι τέλος του έτους είναι πολύ μικρό, όμως η ένταση της αγοραστικής κίνησης των εορτών μας κάνει να πιστεύουμε ότι εάν μέχρι τέλος της εβδομάδας ανασταλούν, ή ακόμα “χαλαρώσουν” οι αγροτικές κινητοποιήσεις, η κατάσταση είναι ακόμα “αναστρέψιμη”. Το “ξεμπλοκάρισμα των δρόμων” είναι ικανό να “αποκεντρώσει” την εορταστική κατανάλωση από τα αστικά κέντρα στη περιφέρεια και να ικανοποιήσει εκτός από τους μεγάλους, και τους μικρούς της αγοράς σε όλη την χώρα. Διαχρονικά ο γιορτινός Δεκέμβριος δημιουργεί προσδοκίες, αφού είναι παραδοσιακά ο καλύτερος μήνας για την αγορά και διαμορφώνει καθοριστικά την συνολική ετήσια κατανάλωση. Πολλές ευχές για Καλά Χριστούγεννα!»

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 15:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Parthenis x Papazó &amp; Akylas powered by ΣΚΡΑΤΣ: Το πιο καλαίσθητο act του MadWalk 2025
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Parthenis x Papazó & Akylas powered by ΣΚΡΑΤΣ: Το πιο καλαίσθητο act του MadWalk 2025

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα δεκαετίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα δεκαετίας

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές
Οικονομία

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/06/2026 - 15:52

AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 15:51

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οικονομία
30/06/2026 - 15:45

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

Πολιτική
30/06/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:40

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ