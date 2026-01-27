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ifo: Επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις του γερμανικού κράτους πρόνοιας
Ειδήσεις
13:26 - 27 Ιαν 2026

ifo: Επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις του γερμανικού κράτους πρόνοιας

Reporter.gr Newsroom
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Το Ινστιτούτο ifo επικροτεί τα σχέδια μεταρρύθμισης στη Γερμανία όπως παρουσιάστηκαν στην Έκθεση της Επιτροπής του Κράτους Πρόνοιας.

Ιδιαίτερα, ο συνδυασμός κοινωνικών επιδομάτων, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της διοίκησης και η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία ευθυγραμμίζονται με προτάσεις που το Ινστιτούτο ifo διατυπώνει από το 2019, δηλώνει ο Αντρέας Πάιχλ, Διευθυντής του Κέντρου Μακροοικονομίας και Ερευνών του ifo: «Η Έκθεση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας είναι, συνολικά, τολμηρή και βασικά συμφωνεί με τις σκέψεις μας για μεταρρυθμίσεις, ακόμη κι αν πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί».

«Η συγχώνευση των κοινωνικών επιδομάτων σε ένα ενιαίο σύστημα έχει νόημα», λέει ο Μαξιμιλιάν Μπλέμερ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αξιολόγησης Πολιτικής Ex-Ante στο Κέντρο Μακροοικονομίας και Ερευνών του ifo, προσθέτοντας: «Η μεταρρύθμιση στην ανάκληση των επιδομάτων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: χαμηλότερα επιπλέον έσοδα για τα mini jobs, υψηλότερα επιπλέον έσοδα για θέσεις εργασίας που υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση».

Τρέχουσες μελέτες του ifo δείχνουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε μια τέτοια μεταρρύθμιση όσον αφορά τα επιπλέον έσοδα, ώστε τα νοικοκυριά με παιδιά να μην βγαίνουν χαμένα και τα κίνητρα για εργασία να φτάνουν στα σωστά άτομα. «Τα κίνητρα για εργασία μπορούν ακόμα να ενισχυθούν, ειδικά για νοικοκυριά χωρίς παιδιά», λέει η Λίλι Φίσερ, υποψήφια διδάκτωρ στο ifo Institute.

Ωστόσο, οι ειδικοί του ifo επισημαίνουν ότι υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά πριν οι μεταρρυθμίσεις πάρουν πραγματική μορφή: «Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει τώρα να το μετατρέψει όλο αυτό σε ένα συνεκτικό νομοσχέδιο. Στην εφαρμογή, πολλές λεπτομέρειες θα καθορίσουν αν θα πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα ή όχι», δηλώνει ο Πάιχλ.

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