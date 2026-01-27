Γαλλία εναντίον Ρούτε: Η Ευρώπη δεν χρειάζεται κηδεμόνα - Μπορεί να αναλάβει την άμυνας της

Ανοιχτή διαφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να διασφαλίσει μόνη της την ασφάλειά της.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας απάντησε στην τοποθέτηση του Μαρκ Ρούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο «ονειρεύονται».

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στο X.

«Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γάλλος υπουργός σημείωσε ότι ακόμη και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον λεγόμενο «ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ». Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό συνόδευσε το σχόλιό του με σύντομο απόσπασμα βίντεο από την παρέμβαση του Ολλανδού Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας.

Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Même les États-Unis en conviennent. C’est le pilier européen de l'OTAN. https://t.co/oEzSfewFZU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 26, 2026

Παρέμβαση Ντομενάκ: «Λάθος ερώτημα και λάθος μήνυμα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Μυριέλ Ντομενάκ, πρώην πρέσβης της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, η οποία επίσης μέσω X εξέφρασε τη διαφωνία της με τη θέση Ρούτε.

Όπως ανέφερε, «με όλο τον σεβασμό προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ», το ζήτημα δεν τίθεται σωστά. Σύμφωνα με την ίδια, το ερώτημα δεν είναι αν η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά αν και με ποιον τρόπο πρέπει να αποτρέψει οποιαδήποτε επίθεση και να αμυνθεί, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και μόνη της.

Παράλληλα, η Μυριέλ Ντομενάκ επισήμανε ότι η επίδειξη ευρωπαϊκής αδυναμίας με στόχο την εξασφάλιση της αμερικανικής εγγύησης αποτελεί μια ξεπερασμένη προσέγγιση, η οποία, όπως σημείωσε, στέλνει λανθασμένο μήνυμα προς τη Ρωσία.

Βοτρέν: Αναγκαίος ο ευρωπαϊκός πυλώνας

Χωρίς να κατονομάσει τον Μαρκ Ρούτε, η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, παρενέβη επίσης στη συζήτηση, δηλώνοντας σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι «αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ».

Η παρέμβασή της έρχεται να ενισχύσει τη γαλλική θέση υπέρ μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, στο πλαίσιο πάντως της Ατλαντικής Συμμαχίας.