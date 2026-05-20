Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Τον Απρίλιο, το 25,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η ανταγωνιστικότητά του μειώθηκε στις αγορές εκτός της ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό εντός της Ευρώπης ανέρχεται σε 15,5%. «Οι γερμανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση στις παγκόσμιες αγορές», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ινστιτούτο ifo. «Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις αντιστροφής της τάσης».

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τη δική τους ανταγωνιστικότητα έχει επιδεινωθεί σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στην αυτοκινητοβιομηχανία: περίπου το 38% των επιχειρήσεων του κλάδου αναφέρουν επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Ανταγωνιστικά μειονεκτήματα διαπιστώνουν επίσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μηχανολογίας και κατασκευής μηχανημάτων (31,8%) και της παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων (38,3%), καθώς και οι κατασκευαστές μεταλλικών προϊόντων (34,5%).

Μια θετική εξαίρεση αποτελεί η χημική βιομηχανία, όπου η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τη δική τους ανταγωνιστική θέση βελτιώθηκε ελαφρώς, τουλάχιστον εντός της Ευρώπης.

Ωστόσο, εκτός Ευρώπης συνέχισε να επιδεινώνεται. «Η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω στον διεθνή ανταγωνισμό», δήλωσε ο Wohlrabe. «Οι μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση».