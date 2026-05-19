ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

«Ο συνδυασμός της έλλειψης παραγγελιών και της αυξανόμενης αβεβαιότητας ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους αυτοαπασχολούμενους», δήλωσε η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber.
Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48,4%) ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών τον Απρίλιο, έναντι 46,6% τον Ιανουάριο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς προσωπικό και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό φτάνει το 39%, παραμένοντας υψηλότερο από τον μέσο όρο της συνολικής οικονομίας.
«Πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να προχωρήσουν σε αναθέσεις έργων, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει υποτονική», πρόσθεσε η Demmelhuber.
Η δύσκολη κατάσταση αποτυπώνεται και στο επιχειρηματικό κλίμα. Ο δείκτης «Jimdo-ifo Business Climate Index for the Self-Employed» υποχώρησε από τις -20,8 μονάδες τον Μάρτιο στις -29,9 μονάδες τον Απρίλιο, καταγράφοντας νέο χαμηλό. Η επιδείνωση των προσδοκιών συνεχίστηκε, ενώ ιδιαίτερα αρνητικές ήταν και οι αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.