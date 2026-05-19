ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον
09:15 - 19 Μάι 2026

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Reporter.gr Newsroom
Το 20,6% των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία δηλώνει ότι ανησυχεί έντονα για το οικονομικό του μέλλον, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας, όπου τον Απρίλιο το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 8,1%.

«Ο συνδυασμός της έλλειψης παραγγελιών και της αυξανόμενης αβεβαιότητας ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους αυτοαπασχολούμενους», δήλωσε η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48,4%) ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών τον Απρίλιο, έναντι 46,6% τον Ιανουάριο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς προσωπικό και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό φτάνει το 39%, παραμένοντας υψηλότερο από τον μέσο όρο της συνολικής οικονομίας.

«Πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να προχωρήσουν σε αναθέσεις έργων, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει υποτονική», πρόσθεσε η Demmelhuber.

Η δύσκολη κατάσταση αποτυπώνεται και στο επιχειρηματικό κλίμα. Ο δείκτης «Jimdo-ifo Business Climate Index for the Self-Employed» υποχώρησε από τις -20,8 μονάδες τον Μάρτιο στις -29,9 μονάδες τον Απρίλιο, καταγράφοντας νέο χαμηλό. Η επιδείνωση των προσδοκιών συνεχίστηκε, ενώ ιδιαίτερα αρνητικές ήταν και οι αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

