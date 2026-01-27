Μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Άλλαξε διάταξη που έθετε εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες

Το νομοσχέδιο έχει αντικείμενο τη νόμιμη μετανάστευση, ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε ακραία και τελικά ακυρώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό, Θάνο Πλεύρη.
Σημειώνεται πως η διάταξη προέβλεπε πως όσοι και όσες μείνουν χωρίς δουλειά για τρεις μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ ένα χρόνο) ή έξι μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ πάνω από δύο έτη) θα χάνουν τα χαρτιά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κινδύνευαν άμεσα με επιστροφή ή φυλακή χιλιάδες μετανάστες, ακόμα και άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η διάταξη «κόπηκε» στην αρμόδια επιτροπή που συζητούσε επί του νομοσχεδίου.
Κατόπιν των αντιδράσεων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνισε πως ο έλεγχος ανεργίας δεν θα αφορά όλους τους μετανάστες. Η ρύθμιση θα αφορά αυστηρά μόνο όσους έχουν εργασιακή άδεια διαμονής στη χώρα. Όσοι έχουν άδεια παραμονής μακράς διάρκειας δεν θα υπάγονται στη ρύθμιση.