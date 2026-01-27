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Μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Άλλαξε διάταξη που έθετε εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες
Πολιτική
13:21 - 27 Ιαν 2026

Μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Άλλαξε διάταξη που έθετε εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση τέθηκε τελικά διάταξη που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς έθετε εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες ακόμα και παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο έχει αντικείμενο τη νόμιμη μετανάστευση, ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε ακραία και τελικά ακυρώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό, Θάνο Πλεύρη.

Σημειώνεται πως η διάταξη προέβλεπε πως όσοι και όσες μείνουν χωρίς δουλειά για τρεις μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ ένα χρόνο) ή έξι μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ πάνω από δύο έτη) θα χάνουν τα χαρτιά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κινδύνευαν άμεσα με επιστροφή ή φυλακή χιλιάδες μετανάστες, ακόμα και άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η διάταξη «κόπηκε» στην αρμόδια επιτροπή που συζητούσε επί του νομοσχεδίου.

Κατόπιν των αντιδράσεων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνισε πως ο έλεγχος ανεργίας δεν θα αφορά όλους τους μετανάστες. Η ρύθμιση θα αφορά αυστηρά μόνο όσους έχουν εργασιακή άδεια διαμονής στη χώρα. Όσοι έχουν άδεια παραμονής μακράς διάρκειας δεν θα υπάγονται στη ρύθμιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 15:32
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