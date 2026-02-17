Γενεύη: Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος επαφών ΗΠΑ - Ιράν

Ο δεύτερος κύκλος έμμεσων επαφών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, ολοκληρώθηκε σήμερα (17/2), σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Students’ News Agency (ISNA). Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αποχώρησαν από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε στα κρατικά μέσα της χώρας ότι η ιρανική αποστολή είναι διατεθειμένη να παραμείνει στη Γενεύη για όσο διάστημα απαιτηθεί -ακόμη και για ημέρες ή εβδομάδες- προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Λίγο μετά την έναρξη των διαβουλεύσεων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν δηλώσεις του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος παγκοσμίως. Ωστόσο, ακόμη και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί ορισμένες φορές να δεχθεί ένα τόσο ισχυρό πλήγμα που να μην μπορέσει να ανακάμψει», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Παράλληλα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η έκβαση των συνομιλιών στη Γενεύη θα κριθεί από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιμείνουν σε, -όπως τις χαρακτήρισε-, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και από το κατά πόσο προτίθενται ουσιαστικά να προχωρήσουν στην άρση των αυστηρών οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει στο Ιράν.