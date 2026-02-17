Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ίδρυση επιχείρησης για 2.100 νέους 18 με 29 ετών
Εργασιακά
15:45 - 17 Φεβ 2026

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ίδρυση επιχείρησης για 2.100 νέους 18 με 29 ετών

Reporter.gr Newsroom
Την έναρξη του προγράμματος επιχειρηματικότητας για νέους από 18 έως 29 ετών ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στο «Αction 24», η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αφορά πάνω από 2.100 νέους που θα επιδοτηθούν με 17.500 ευρώ και οι αιτήσεις ξεκινούν από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Όπως επεσήμανε η υπουργός, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες καθώς παραδοσιακά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται η χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας στις γυναίκες -9,9%, καθώς και στους κλάδους της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας. Η υπουργός αναφέρθηκε στο παράδειγμα μίας νέας γυναίκας, της Κορίνας η οποία αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα κατάφερε από άνεργη να ανοίξει τη δική της επιχείρηση και να απασχολεί και άλλα άτομα ως προσωπικό. «Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας. Πώς θα δώσουμε ιδιαίτερη ώθηση στο να ανοίξουν νέες δουλειές και πώς άνθρωποι που μέχρι χτες ήταν άνεργοι σήμερα ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση και δημιουργούν με τη σειρά τους νέες θέσεις εργασίας», είπε η υπουργός.

Για την στάση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η υπουργός παρέπεμψε στους ίδιους να απαντήσουν γιατί ψήφισαν μεν τα άρθρα αλλά καταψήφισαν ενώπιον της Ολομέλειας. «Εδώ και είκοσι χρόνια στη χώρα συζητάμε για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Γιατί συζητάμε γι΄ αυτές; Γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο, για να δούμε αυξήσεις μισθών και παροχών, απλά τα πράγματα», είπε και στην συνέχεια περιέγραψε την ιδιαίτερα ευνοϊκή κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανεργίας -7,5%, με τη δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας και την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να εργάζονται με πλήρη απασχόληση». Όπως είπε η υπουργός οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αυτό επιχειρείται με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. «Όχι μόνοι μας ως κυβέρνηση, αλλά μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο για να δώσουμε μια μεγαλύτερη ώθηση στις συλλογικές συμβάσεις. Με τη νέα συμφωνία θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα επεκτείνονται πιο εύκολα σε περισσότερους εργαζομένους του ίδιου κλάδου και θα έχει προστασία ο εργαζόμενος και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης. Είναι η λεγόμενη μετενέργεια», είπε η κ. Κεραμέως η οποία στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Έχουμε τρία βασικά άρθρα σε αυτό το νομοσχέδιο, τρία βασικά. Το ένα λέει, συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το δεύτερο λέει επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το τρίτο λέει πλήρης μετενέργεια. Και στα τρία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ναι. Πώς γίνεται λοιπόν να ψηφίζεις σε αυτά τα τρία ναι και να έρχεσαι επί της αρχής και να ψηφίζεις όχι; Πώς γίνεται;».

Παράλληλα, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στην πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η οποία ξεκίνησε χθες, σημειώνοντας ότι «έχουμε 13 χρόνια το ίδιο σύστημα. Από το 2013 είχαμε το ΕΡΓΑΝΗ Ι, υπηρέτησε το σκοπό του. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, νέους νόμους, νέες δυνατότητες, πρέπει να μειώνουμε γραφειοκρατία, να διευκολύνουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Βάλαμε λοιπόν σε λειτουργία εχθές μετά από μια δουλειά πολύ μακρού χρονικού διαστήματος, βάλαμε σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. βάζει σε εφαρμογή πολλά που έχουμε ήδη ψηφίσει. Παράδειγμα, μέχρι πρότινος για να κάνεις μια πρόσληψη απαιτούνταν 4 έγγραφα. Και εμείς λέμε γιατί 4; 1, πιο απλά. Όλα πιο απλά, μείωση γραφειοκρατίας. Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το κάνει λοιπόν αυτό πράξη. Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κάνει πράξη τις προσλήψεις με μόλις 1 έγγραφο. Μειώνει τη γραφειοκρατία. Τέθηκε σε εφαρμογή εχθές μετά από 13 χρόνια, είναι σε πλήρη λειτουργία».

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η κα Κεραμέως τόνισε ότι θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου και στόχος του Πρωθυπουργού είναι να ανέλθει στα 950 μέχρι το 2027. «Όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. Σήμερα είναι στα 880 ευρώ. Θέλω να θυμίσω όμως ότι σε ότι αφορά το μέσο μισθό, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Είναι στα 1.516 ευρώ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί προσέξτε, ο μέσος μισθός δεν προκύπτει από κάποια κυβερνητική απόφαση. Προκύπτει από την αγορά και από τη ζήτηση. Δηλαδή από την ίδια την αγορά εργασίας, προσφορά-ζήτηση οδηγεί στο μέσο μισθό. Και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι πάνω από τα 1500 ευρώ ήδη το 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Τέλος, η κα Κεραμέως αναφερόμενη στην τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα, δήλωσε ότι «πρόκειται για μια τραγωδία. Και ξέρετε, έγινε πάρα πολύς λόγος στο δημόσιο διάλογο για τον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αλλά μικρή σημασία έχει κατά τη γνώμη μου διότι και μια ανθρώπινη απώλεια να έχουμε αυτό συνιστά από μόνο του τραγωδία. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πυροσβεστική προέβη ήδη σε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Και προφανώς θα αναμένουμε όλοι τα πορίσματα της δικαιοσύνης επί παντός επιστητού».

