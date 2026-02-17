«Βαριά» η συνάντηση Τασούλα - Σαμαρά στο Προεδρικό

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πέμπτος κατά σειρά πρώην Πρωθυπουργός που συνάντησε ο Κώστας Τασούλας, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που άνοιξε ο ΠτΔ προ εβδομάδων.

Υπήρχε όμως αυτή τη φορά κάτι πολύ διαφορετικό, με δεδομένο βέβαια και ότι οι δύο πολιτικοί είναι γνωστοί από παλιά, με κοινές αναφορές στον Ευάγγελο Αβέρωφ. Το διαφορετικό είναι ότι η συζήτηση ήταν «βαριά» και δεν είχε χαριτωμένα στιγμιότυπα, όπως η τελευταία του ΠτΔ με τον Αλέξη Τσίπρα. Λογικό θα πει κανείς και αναμενόμενο.

Μία όμως ακόμη πιο μεγάλη διαφορά ήταν ότι, κατόπιν συνεννόησης υποθέτει κανείς, η άτυπη πληροφόρηση για περιεχόμενο της συζήτησης έγινε από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά. Η ανακοίνωση της Προεδρίας που ακολούθησε, ήταν χαρακτηριστικά λακωνική και περιορίστηκε στο ότι έγινε η συνάντηση και συζητήθηκαν θέματα «που άπτονται της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής»…