ΙΤΕΠ: Νέα πρόεδρος του ΔΣ η Χριστίνα Τετράδη
15:48 - 17 Φεβ 2026

ΙΤΕΠ: Νέα πρόεδρος του ΔΣ η Χριστίνα Τετράδη

Από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, την περασμένη Παρασκευή (13/2), προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Χριστίνα Τετράδη

  • Αντιπρόεδρος Α’: Ιωάννης Άγγλος

  • Αντιπρόεδρος Β’: Γεώργιος Ζαφείρης

  • Γενικός Γραμματέας: Σακελλάριος Σουλούνιας

  • Ταμίας: Χαράλαμπος Βούλγαρης

  • Μέλη: Απόστολος Δοξιάδης και Γεράσιμος Ζαχαράτος

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:

  1. Κωνσταντίνος Λεβέντης

  2. Κωνσταντίνος Μέριανος

  3. Όλγα Παπαδάκη

  4. Κυριάκος Τσίγκρος.

Σε επίσημη δήλωση, η νέα πρόεδρος του ΙΤΕΠ, Χριστίνα Τετράδη, ανέφερε τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά όλους όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη, την ψήφο και τη στήριξή τους. Αναλαμβάνω την προεδρία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων με ιδιαίτερη τιμή και υψηλό αίσθημα ευθύνης, έχοντας πλήρη επίγνωση του θεσμικού ρόλου και της σημασίας του, για τον ελληνικό τουρισμό.

Συνεχίζουμε την πορεία που διαμόρφωσε με συνέπεια και στρατηγικό όραμα η απερχόμενη πρόεδρος Κωνσταντίνα Σβύνου, ενώ καθοριστική παραμένει η διαχρονική στήριξη του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρου Βασιλικού και των μελών του ΔΣ.

Σε μια περίοδο που ο τουρισμός μετασχηματίζεται διεθνώς, μέσα σε έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες, το Ινστιτούτο καλείται να ενδυναμώσει τον ρόλο του, ως κεντρικός φορέας παραγωγής τεκμηριωμένης γνώσης και πρωτογενών στοιχείων, λειτουργώντας ως αξιόπιστος συνεργάτης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του τουρισμού, της πολιτείας και της αγοράς.

Αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη, προχωρούμε με ενότητα, διαφάνεια και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, σε στενή συνεργασία με το εξαιρετικό επιστημονικό του δυναμικό.

Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών και η καλλιέργεια σταθερών συνεργειών, με θεσμικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και η αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου του ΙΤΕΠ, ώστε να διαμορφώσουμε ένα ακόμη πιο σύγχρονο, ισχυρό και ουσιαστικά χρήσιμο Ινστιτούτο για το μέλλον της ελληνικής ξενοδοχίας και του ελληνικού τουρισμού».

