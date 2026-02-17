Απάντηση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να καταρρεύσει

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απευθύνθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχθεί μια τόσο δυνατή 'σφαλιάρα' που δεν θα μπορεί να σηκωθεί».

Συνεχίζοντας, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι «ούτε εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία», όπως μεταδίδει το Reuters.

«Συνεχίζουν να λένε ότι έχουμε στείλει ένα αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα αεροπλανοφόρο είναι ένα επικίνδυνο μέσο, αλλά πιο επικίνδυνο από το αεροπλανοφόρο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.



«Το Ιράν δεν θα υποσχεθεί υποταγή στους διεφθαρμένους ηγέτες που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε ας διαπραγματευτούμε για την πυρηνική σας ενέργεια, και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι να μην έχετε αυτή την ενέργεια. Αν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση, και δεν υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση, το να καθορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της είναι λάθος και ανόητο» συνέχισε ο Χαμενεΐ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να κλείσει μια συμφωνία, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία».