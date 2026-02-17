ΗΠΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται πρόθυμη να προχωρήσει σε τροποποιήσεις αναφορικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις τόσο από επιχειρηματικούς κύκλους όσο και από εμπορικούς εταίρους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα δύο αυτά μέταλλα.

«Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί ο τρόπος εφαρμογής ορισμένων δασμών για λόγους συμμόρφωσης», ανέφερε ο Γκριρ μιλώντας στο CNBC, επισημαίνοντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να ενισχύσουν το προσωπικό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις. «Δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις να ασχολούνται τόσο με τη λογιστική των δασμών ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν σωστά», πρόσθεσε.

Κυβερνητικά στελέχη εξετάζουν ήδη τρόπους περιορισμού της έκτασης των επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται στις πρώτες ύλες χάλυβα και αλουμινίου, αλλά επεκτείνονται και σε δεκάδες προϊόντα που τα περιλαμβάνουν.

Πιέσεις από επιχειρήσεις και Ευρώπη

Επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί είναι περίπλοκοι στον υπολογισμό τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει τον περιορισμό τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις επαφές.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ενημερώσει εταιρείες ότι επίκεινται προσαρμογές, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα ή τη μορφή που θα λάβουν.

Οι δασμοί παραμένουν κεντρική επιλογή

Ο Γκριρ διευκρίνισε ότι οι βασικοί δασμοί στα μέταλλα δεν πρόκειται να αρθούν, χαρακτηρίζοντάς τους «πολύ επιτυχημένους» ως προς την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας.

«Είναι σαφές ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα παραμείνουν σε ισχύ», τόνισε.

Η επανεξέταση της πολιτικής αυτής λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ καταγράφει χαμηλά ποσοστά αποδοχής σε ό,τι αφορά την οικονομία, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχία για το αυξημένο κόστος ζωής — παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το υπόβαθρο των μέτρων

Την προηγούμενη χρονιά, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, με στόχο — όπως υποστήριζαν αξιωματούχοι — την αντιμετώπιση της υπερπαραγωγής από την Κίνα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις ήταν έντονες και για άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια, το μέτρο επεκτάθηκε και σε λεγόμενα «παράγωγα προϊόντα» που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να υπολογίζουν το ποσοστό των συγκεκριμένων μετάλλων σε προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό.