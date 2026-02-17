ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο
Ειδήσεις
17:39 - 17 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται πρόθυμη να προχωρήσει σε τροποποιήσεις αναφορικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις τόσο από επιχειρηματικούς κύκλους όσο και από εμπορικούς εταίρους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα δύο αυτά μέταλλα.

«Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί ο τρόπος εφαρμογής ορισμένων δασμών για λόγους συμμόρφωσης», ανέφερε ο Γκριρ μιλώντας στο CNBC, επισημαίνοντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να ενισχύσουν το προσωπικό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις. «Δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις να ασχολούνται τόσο με τη λογιστική των δασμών ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν σωστά», πρόσθεσε.

Κυβερνητικά στελέχη εξετάζουν ήδη τρόπους περιορισμού της έκτασης των επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται στις πρώτες ύλες χάλυβα και αλουμινίου, αλλά επεκτείνονται και σε δεκάδες προϊόντα που τα περιλαμβάνουν.

Πιέσεις από επιχειρήσεις και Ευρώπη

Επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί είναι περίπλοκοι στον υπολογισμό τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει τον περιορισμό τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις επαφές.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ενημερώσει εταιρείες ότι επίκεινται προσαρμογές, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα ή τη μορφή που θα λάβουν.

Οι δασμοί παραμένουν κεντρική επιλογή

Ο Γκριρ διευκρίνισε ότι οι βασικοί δασμοί στα μέταλλα δεν πρόκειται να αρθούν, χαρακτηρίζοντάς τους «πολύ επιτυχημένους» ως προς την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας.

«Είναι σαφές ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα παραμείνουν σε ισχύ», τόνισε.

Η επανεξέταση της πολιτικής αυτής λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ καταγράφει χαμηλά ποσοστά αποδοχής σε ό,τι αφορά την οικονομία, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχία για το αυξημένο κόστος ζωής — παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το υπόβαθρο των μέτρων

Την προηγούμενη χρονιά, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, με στόχο — όπως υποστήριζαν αξιωματούχοι — την αντιμετώπιση της υπερπαραγωγής από την Κίνα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις ήταν έντονες και για άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια, το μέτρο επεκτάθηκε και σε λεγόμενα «παράγωγα προϊόντα» που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να υπολογίζουν το ποσοστό των συγκεκριμένων μετάλλων σε προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία
Ειδήσεις

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ