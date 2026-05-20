Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,19% και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007!

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να ξεπουλούν ομόλογα λόγω φόβων ότι ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 19 ετών.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά περίπου 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,198%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου — το βασικό σημείο αναφοράς για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια καθώς και για χρέη πιστωτικών καρτών — αυξήθηκε επίσης κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,687%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης στο 4,127%.

Τα αίτια της ανόδου των αποδόσεων

Η άνοδος των αποδόσεων ακολούθησε μια σειρά αναφορών την περασμένη εβδομάδα που έδειχναν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιταχύνονται ξανά, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν αύξησε το κόστος. Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος και οδήγησε τους traders να στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Fed ίσως είναι αύξηση επιτοκίων αντί για μείωση.

«Είναι πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Jim Lacamp, ανώτερος αντιπρόεδρος της Morgan Stanley Wealth Management, στην εκπομπή του CNBC “Squawk on the Street”. «Όταν ξεκίνησε η χρονιά, όλοι περίμεναν ότι τα επιτόκια θα μειώνονταν — αυτό ήταν μέρος του θετικού σεναρίου για τις αγορές. Τώρα φαίνεται πως θα δούμε αύξηση επιτοκίων.»

Το υψηλό κόστος δανεισμού σε προϊόντα όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα στεγαστικά δάνεια μπορεί να περιορίσει την καταναλωτική δαπάνη, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις ενδέχεται επίσης να επιβραδύνουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και να ασκήσουν πίεση στις ήδη υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.

Ο Ian Lyngen, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών επιτοκίων της BMO, δήλωσε ότι αν και όταν οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων φτάσουν το 5,25% τις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξει «πιο διαρκής υποχώρηση» στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,8% την Τρίτη, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε 1,2%. Και οι δύο δείκτες κατευθύνονταν προς την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Ανησυχητικές προβλέψεις

Στο μεταξύ έρευνα της Bank of America που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι το 62% των διαχειριστών παγκόσμιων επενδυτικών κεφαλαίων αναμένει ότι οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων θα φτάσουν το 6%, επίπεδο που αντιστοιχεί στο υψηλότερο σημείο από τα τέλη του 1999 και σημαίνει αύξηση περίπου 85 μονάδων βάσης από τα τρέχοντα επίπεδα. Μόλις το 20% των ερωτηθέντων προβλέπει απόδοση 4%.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία παραμένουν επίσης αυξημένες. Η απόδοση του γερμανικού 30ετούς ομολόγου (bund) διαμορφώθηκε στο 3,684% την Τρίτη, ενώ η απόδοση του βρετανικού 30ετούς κρατικού ομολόγου (gilt) αυξήθηκε λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 5,773%. Η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε σε ιστορικό υψηλό αυτή την εβδομάδα.