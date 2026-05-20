«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια
10:15 - 20 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Πλήθος σεναρίων και θεωριών προκάλεσε η έντονη οσμή που αναστάτωσε χθες το μεσημέρι (19/5) μεγάλο μέρος της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχυρή μυρωδιά αερίου, που προκάλεσε συναγερμό, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν από τις 12:00, με ιδιαίτερη ένταση στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο.

Λόγω της ανησυχίας που δημιουργήθηκε, ορισμένοι δήμοι έλαβαν προληπτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών, προχωρώντας σε εκκενώσεις γραφείων, επιχειρήσεων αλλά και σχολικών μονάδων, κυρίως στη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Προληπτικά εκκενώθηκε επίσης, λίγο πριν τις 14:00, και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

Για το εν λόγω περιστατικό τοποθετήθηκε σήμερα (20/5) ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο οποίος ανέφερε πιθανές πηγές προέλευσης της οσμής.

Όπως εκτίμησε αρχικά, η μυρωδιά ενδέχεται να προήλθε από θαλάσσια περιοχή, προσδιορίζοντας ως πιθανό σημείο το τρίγωνο Αίγινα - Σαλαμίνα - Πέραμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια: η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας - Περάματος, όπου κατά τις εργασίες επισκευής ή κατασκευής πλοίων ενδέχεται να απελευθερώνονται υπολείμματα που προκαλούν τέτοιες οσμές, ή η παρουσία δεξαμενόπλοιου ανοιχτά της Αίγινας, το οποίο ενδεχομένως προχώρησε σε καθαρισμό δεξαμενών.

Όπως σημείωσε, και τα δύο ενδεχόμενα θα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο της έντονης οσμής, ενώ ανέφερε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και πέρυσι την ίδια περίοδο, αν και σε μικρότερη ένταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επανάληψη του φαινομένου ενδέχεται να υποδηλώνει και μια εποχικότητα.

Αναφορικά με την πιθανή επικινδυνότητα, ο καθηγητής εξήγησε ότι πρόκειται για ουσίες-ιχνηλάτες που χρησιμοποιούνται στους υδρογονάνθρακες για την ανίχνευση διαρροών και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τοξικότητα, πέρα από πιθανές επιδράσεις νευροτοξικού χαρακτήρα. Τέλος, σημείωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, η οσμή δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 10:25
