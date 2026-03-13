ΗΠΑ: Ήπια πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ελέω Μέσης Ανατολής

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε πτώση στις αρχές Μαρτίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (13/3).

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 55,5 μονάδες, έναντι 56,6 τον Φεβρουάριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούσαν ότι ο δείκτης θα υποχωρούσε στις 55,0 μονάδες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου, με περίπου το 50% των συνεντεύξεων να έχει ολοκληρωθεί μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν πριν από την έναρξη της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν έδειχναν βελτίωση του κλίματος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, οι χαμηλότερες μετρήσεις που καταγράφηκαν κατά τις εννέα ημέρες που ακολούθησαν εξαφάνισαν πλήρως αυτά τα αρχικά κέρδη», δήλωσε η Τζοάν Σου, επικεφαλής της έρευνας.

Όπως πρόσθεσε, καταναλωτές από διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες, ηλικιακές ομάδες και πολιτικές τοποθετήσεις ανέφεραν επιδείνωση των προσδοκιών τους για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση, με τη μείωση να φτάνει το 7,5% σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο δείκτης που αποτυπώνει τις εκτιμήσεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό μέσα στους επόμενους 12 μήνες παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,4% τον τρέχοντα μήνα. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα πενταετίας υποχώρησαν οριακά, στο 3,2%, από 3,3% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.