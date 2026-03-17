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Φωτογραφία την ώρα που ο Νετανιάχου δίνει την εντολή για τις δολοφονίες Λαριτζανί και Σολεϊμανί | Πηγή Χ
Φωτογραφία την ώρα που ο Νετανιάχου δίνει την εντολή για τις δολοφονίες Λαριτζανί και Σολεϊμανί | Πηγή Χ
Ειδήσεις
16:12 - 17 Μαρ 2026

Νετανιάχου: «Εξουδετερώσαμε» τον Λαριτζανί και υπονομεύουμε το καθεστώς – Έχουμε πολλές εκπλήξεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, Τρίτη (17/3), πως οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί και διοικητή των Μπασίτ.  

«Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Αλί Λαριτζανί. Ο Αλί Λαριτζανί είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που είναι η συμμορία των συμμοριών που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Μπασίτζ μαζί του, αυτοί είναι οι βοηθοί των κακοποιών, που σκορπούν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων του Ιράν εναντίον του πληθυσμού. Επιχειρούμε επίσης εκεί, επιχειρούμε από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και με drones» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Στη συνέχεια, δε, συμπληρώνει:

«Υπονομεύουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το απομακρύνει. Αυτό δεν θα συμβεί αμέσως, ούτε εύκολα. Αλλά αν επιμείνουμε σε αυτό, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους» και συνεχίζει:

«Ταυτόχρονα, βοηθάμε τους Αμερικανούς φίλους μας στον Κόλπο. Μίλησα εκτενώς χθες [16/3] με τον πρόεδρο Τραμπ για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Αεροπορίας και του Ναυτικού μας, καθώς και μεταξύ εμένα και του προέδρου Τραμπ και των συνεργατών του. Θα βοηθήσουμε τόσο με έμμεσες επιθέσεις, που δημιουργούν τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς, όσο και με άμεσες ενέργειες. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Θα διεξαγάγουμε πόλεμο με τεχνάσματα. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα τα τεχνάσματα εδώ, αλλά σας λέω: υπάρχουν πολλά».

«Τώρα, σε ένα άλλο σημείο: το πιο σημαντικό πράγμα για να κερδίσεις έναν πόλεμο είναι η αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα των ηγετών, αποφασιστικότητα των διοικητών, αποφασιστικότητα του λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε και θα πετύχουμε, με τη βοήθεια του Θεού», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 18:05
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