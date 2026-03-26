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Ο Τραμπ λέει σε συνεργάτες του ότι θέλει γρήγορο τέλος στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις
08:47 - 26 Μαρ 2026

Ο Τραμπ λέει σε συνεργάτες του ότι θέλει γρήγορο τέλος στον πόλεμο με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει τις τελευταίες ημέρες σε συνεργάτες του ότι θέλει να αποφύγει έναν παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν και ελπίζει να τερματίσει τη σύγκρουση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ο πρόεδρος έχει ενημερώσει ιδιωτικά τους συμβούλους του ότι πιστεύει πως η σύγκρουση βρίσκεται στα τελικά της στάδια, προτρέποντάς τους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ανακοινώσει δημόσια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδιάζουν μάλιστα μια σύνοδο στα μέσα Μαΐου στο Πεκίνο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με την προσδοκία ότι ο πόλεμος θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνάντησης, ανέφεραν ορισμένοι από αυτούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει εύκολες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου, και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει συμφωνία» σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δηλώσεις έγιναν σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο έντασης μετά την απόρριψη από το Ιράν ειρηνευτικής πρότασης του Λευκού Οίκου.

Σε συζητήσεις με εξωτερικούς πολιτικούς συμμάχους, η προσοχή του Τραμπ έχει κατά καιρούς στραφεί και σε άλλα θέματα, όπως οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται έτοιμος να στραφεί στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, όπως ανέφερε άλλο άτομο που μίλησε πρόσφατα μαζί του, αν και ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποια θα είναι αυτή. Ορισμένοι σύμμαχοι ελπίζουν ότι μπορεί να στραφεί στην ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα, ενώ στενοί του σύμβουλοι θέλουν να επικεντρωθεί στο πιο πιεστικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους: το κόστος ζωής, που έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εξαιρετικά ικανός στο να χειρίζεται πολλά ζητήματα ταυτόχρονα και εργάζεται σε πολλαπλές προκλήσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ. «Ο πρόεδρος είναι απόλυτα προσηλωμένος στην πλήρη επίτευξη των στρατιωτικών στόχων κατά του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος. Η μοναδική του εστίαση είναι πάντα η νίκη».

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επίτευξη διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποχωρώντας από μια απειλή του Σαββατοκύριακου να πλήξει τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν. Μεσολαβητές στη Μέση Ανατολή έχουν ανταλλάξει αρχικές προτάσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω συνομιλίες τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν, αναπτύσσοντας επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Μία ιδέα που έχει προτείνει ο Τραμπ σε συμβούλους είναι: να εξασφαλιστεί πρόσβαση των ΗΠΑ σε μέρος του ιρανικού πετρελαίου ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένος σχεδιασμός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πιο σκληρά από ποτέ» αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε η Λίβιτ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση».

Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να διατάξει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος, αλλά διστάζει να το κάνει, εν μέρει επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανατρέψει τον στόχο του για γρήγορο τέλος της σύγκρουσης. Ανησυχεί ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που θα σκοτωθούν ή θα τραυματιστούν μπορεί να αυξηθεί αν συνεχιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Μέχρι στιγμής, σχεδόν 300 Αμερικανοί έχουν τραυματιστεί και 13 έχουν σκοτωθεί.

Άτομα κοντά στον πρόεδρο προειδοποιούν ότι είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν οι αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι καθώς εξελισσόταν η σύγκρουση, ταλαντευόταν μεταξύ της διπλωματίας και της εντατικοποίησης των επιθέσεων. Ορισμένοι από τους συνεργάτες του τον προτρέπουν να κινηθεί πιο επιθετικά, λέγοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να καθορίσει την πολιτική του κληρονομιά.

Δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ

Ο τερματισμός του πολέμου δεν εξαρτάται, όμως, μόνο από τον Τραμπ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν πολύ από μια συμφωνία για τη διακοπή των εχθροπραξιών, και η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Χωρίς συμφωνία ή σαφή στρατιωτική νίκη, ο Τραμπ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το Ισραήλ, που θεωρεί τις απειλές από το Ιράν υπαρξιακές, μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του χωρίς τις ΗΠΑ, ενώ χώρες του Κόλπου που έχουν υποστεί εβδομάδες επιθέσεων εξετάζουν δικά τους αντίποινα.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον στρατό να συνεχίσει την πίεση προς την Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το Πεντάγωνο αναπτύσσει χιλιάδες χερσαία στρατεύματα στη Μέση Ανατολή για να δώσει στον πρόεδρο περισσότερες επιλογές. Μόλις οι επιπλέον δυνάμεις βρεθούν σε θέση, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει γρήγορα μια στοχευμένη επιχείρηση, είτε μέσα στο Ιράν είτε σε κάποιο από τα νησιά κατά μήκος της νότιας ακτής του.

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Διαπραγματευόμαστε με βόμβες».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, ήταν «αρκετά απογοητευμένοι» από την προοπτική να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. «Δεν ενδιαφέρονταν για συμβιβασμό, ενδιαφέρονταν απλώς να το κερδίσουν», είπε.

Για εβδομάδες, ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τον πόλεμο ως μια προσωρινή απόσπαση της προσοχής, ενθαρρυμένος από τη γρήγορη στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα. Έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση «εκδρομή» και «στρατιωτική επιχείρηση».

«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί. Ο μόνος που θέλει να συνεχιστεί είναι τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε την Τρίτη, ενισχύοντας τις ιδιωτικές του διαμαρτυρίες για την κάλυψη των μέσων. Έχει επίσης προσπαθήσει να μεταφέρει το βάρος στους συμμάχους, καλώντας τους να αναλάβουν την αποκατάσταση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης οδού για το πετρέλαιο.

Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ, το πολιτικό τοπίο για τους Ρεπουμπλικανούς είναι δύσκολο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την Τρίτη, ένας Δημοκρατικός κέρδισε μια έδρα στο νομοθετικό σώμα της Νότιας Φλόριντα που περιλαμβάνει την κατοικία του Τραμπ στο Mar-a-Lago.

Οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι ο πόλεμος μπορεί να επιδεινώσει τα πολιτικά τους προβλήματα, καθώς το υψηλό κόστος και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ επηρεάζουν αρνητικά τους υποψηφίους σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Καθώς αντιμετωπίζει τον πόλεμο, ο Τραμπ αφιερώνει χρόνο και σε πολιτικά ζητήματα.

Την Παρασκευή, εμφανίστηκε στην αίθουσα χορού του Mar-a-Lago, εν μέσω επευφημιών «U.S.A.» από τοπικούς Ρεπουμπλικανούς που είχαν συγκεντρωθεί για ένα φιλανθρωπικό δείπνο με εισιτήριο 1.200 δολάρια ανά άτομο.

«Δεν ήξερα ότι θα ήμουν εδώ σήμερα», είπε. «Υποτίθεται ότι διεξάγω τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 08:57
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