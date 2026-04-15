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Νετανιάχου: Κεντρική επιδίωξη του Ισραήλ η διάλυση της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
21:54 - 15 Απρ 2026

Νετανιάχου: Κεντρική επιδίωξη του Ισραήλ η διάλυση της Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσίασε μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσής του τους βασικούς στόχους της χώρας του στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Λίβανο.

Αναλυτικά, όπως ανέφερε, κεντρική επιδίωξη του Ισραήλ είναι αφενός η αποδυνάμωση και διάλυση της Χεζμπολάχ και αφετέρου η διασφάλιση μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, σε περίπτωση που αναζωπυρωθούν οι συγκρούσεις με το Ιράν. Σημείωσε μάλιστα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενή επικοινωνία με το Ισραήλ, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τις επαφές τους με την Τεχεράνη.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Έχω δώσει σαφείς εντολές για την προώθηση του σχεδίου ενίσχυσης της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε επίσης ότι υπάρχει σύμπλευση με τις ΗΠΑ ως προς τους στρατηγικούς στόχους, τονίζοντας πως, εφόσον οι εχθροπραξίες επανεκκινήσουν, το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό σενάριο.

Αναφερόμενος εκ νέου στις συνομιλίες με τον Λίβανο, υπογράμμισε ότι οι δύο βασικοί στόχοι παραμένουν η εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ και η επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, όσο και για την τελική τους έκβαση.

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