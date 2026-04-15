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Συνάντηση Μητσοτάκη - Κόστα: Έμφαση στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τη Μέση Ανατολή
Πολιτική
21:21 - 15 Απρ 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη - Κόστα: Έμφαση στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα, Τετάρτη του Πάσχα (15/04), συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.      

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο κ. Κόστα ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την πρόσφατη περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, καθώς και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία προόδου στις διαπραγματεύσεις που αφορούν το Λίβανο, ως βασικό παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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