Λευκός Οίκος: Διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν παράταση εκεχειρίας με το Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διέψευσε την Τετάρτη (15/04), κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, τις αναφορές ότι η αμερικανική προεδρία ζήτησε την παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επαφές για ένα δεύτερο κύκλο συνομιλιών με την ιρανική πλευρά εξελίχθηκαν θετικά, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν εκ νέου στο Ισλαμαμπάντ. Τόνισε επίσης ότι το Πακιστάν αποτελεί το μοναδικό διαμεσολαβητή στη συγκεκριμένη διαδικασία, σημειώνοντας πως η συμβολή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμά το ρόλο και τις προσπάθειες των Πακιστανών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Λέβιτ, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Κίνα δεν παρέχει οπλισμό στο Ιράν.