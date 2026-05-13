Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε 23 σιδηροδρομικές γραμμές μέσα σε μία ημέρα

Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα (13/5) 23 πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας μέσω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές σε τρένα, βαγόνια, αποθήκες και γέφυρες, σύμφωνα με ανώτατο σύμβουλο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τις καταστροφές, η κυκλοφορία των συρμών δεν διακόπηκε και συνεχίστηκε κανονικά, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Σε συνθήκες πολέμου που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια, το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει κρίσιμο για την Ουκρανία, καθώς αποτελεί βασική αρτηρία μεταφοράς εφοδίων και στήριξης της οικονομίας.