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Reuters: Η Γερμανία «βλέπει» παράθυρο συνομιλιών με τη Ρωσία μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιτυχίες στο μέτωπο
Ειδήσεις
14:32 - 03 Ιουν 2026

Reuters: Η Γερμανία «βλέπει» παράθυρο συνομιλιών με τη Ρωσία μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιτυχίες στο μέτωπο

Reporter.gr Newsroom
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Το Βερολίνο εκτιμά ότι οι πρόσφατες επιτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενδέχεται να δημιουργήσουν, το επόμενο διάστημα, προϋποθέσεις για την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στην Ουκρανία, τους Ευρωπαίους εταίρους της και τη Ρωσία, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο της Γερμανίας που επικαλείται το Reuters.  

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «διαφαίνεται σταδιακά ένα παράθυρο ευκαιρίας για συνομιλίες μεταξύ της ουκρανικής και ευρωπαϊκής πλευράς με τη Μόσχα», επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες επιχειρησιακές επιτυχίες του Κιέβου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώθηκαν παρά την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικά αστικά κέντρα.

Ωστόσο, η γερμανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας εξέλιξης. Σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική πηγή, οι σκληρές συγκρούσεις που συνεχίζονται στο μέτωπο υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε ουσιαστική διπλωματική διαδικασία απαιτεί πιθανότατα μήνες και όχι εβδομάδες για να ωριμάσει.

Παράλληλα, στο Βερολίνο επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει ένας ενδεχόμενος μηχανισμός διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σχήμα το οποίο αφενός θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αφετέρου θα διαθέτει την πλήρη πολιτική νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται πιθανό η ομάδα E3 -Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία- να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια διαλόγου. Οι τρεις αυτές χώρες έχουν ενισχύσει τους τελευταίους μήνες τον συντονισμό τους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με τη γερμανική κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι κάθε πρωτοβουλία απέναντι στη Μόσχα θα πρέπει να βασίζεται σε σαφείς πολιτικούς στόχους και συγκεκριμένο όραμα για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, το Βερολίνο επιμένει ότι οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να εξελίσσεται σε πλήρη συνεννόηση με το Κίεβο, με τον μέγιστο δυνατό συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων και σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κεντρική αρχή της πολιτικής του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς παραμένει το δόγμα «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε αποκλειστικής γερμανορωσικής διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτή η προσέγγιση αντανακλά τόσο έναν υπεύθυνο και ιστορικά συνειδητό γερμανικό ρόλο όσο και την επιδίωξη του Βερολίνου να ασκήσει ηγετική επιρροή εντός της Ευρώπης.

Τέλος, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμείνουν ενεργά και ουσιαστικά εμπλεκόμενες σε κάθε μελλοντική διπλωματική πρωτοβουλία, αποφεύγοντας τη δημιουργία εντάσεων ή ανταγωνισμών μεταξύ Ευρώπης και Ουάσιγκτον στο ζήτημα της διαχείρισης του πολέμου στην Ουκρανία.

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