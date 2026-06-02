Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Οι Metallica αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της δόνησης! Το κοινό τους δημιούργησε εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden, φτάνοντας σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML (έναντι ~0.9 ML των Maiden).

Top tracks: Το έδαφος σείστηκε περισσότερο στο «Moth Into Flame» (Metallica) και στο «Killers» (Iron Maiden).

Όσο για τον τελικό του Final 4, στον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι σεισμογράφοι έπιασαν πεντακάθαρα σήματα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων του τελικού, αλλά κυρίως τη στιγμή της απονομής του τροπαίου, με την ένταση να αγγίζει εκείνη της συναυλίας των Iron Maiden!

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές αυτές προφανώς δεν αφορούν πραγματικούς, επικίνδυνους σεισμούς, αλλά αποτελούν έναν επιστημονικό τρόπο να μετρήσουμε την ενέργεια και τον ενθουσιασμό του πλήθους.)