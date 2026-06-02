ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four
Magazino
19:09 - 02 Ιουν 2026

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε προσωρινά έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στον χώρο του ΟΑΚΑ, με σκοπό την καταγραφή και μελέτη των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και αγώνες όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος.

Οι Metallica αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της δόνησης! Το κοινό τους δημιούργησε εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden, φτάνοντας σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML (έναντι ~0.9 ML των Maiden).

Top tracks: Το έδαφος σείστηκε περισσότερο στο «Moth Into Flame» (Metallica) και στο «Killers» (Iron Maiden).

Όσο για τον τελικό του Final 4, στον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι σεισμογράφοι έπιασαν πεντακάθαρα σήματα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων του τελικού, αλλά κυρίως τη στιγμή της απονομής του τροπαίου, με την ένταση να αγγίζει εκείνη της συναυλίας των Iron Maiden!

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές αυτές προφανώς δεν αφορούν πραγματικούς, επικίνδυνους σεισμούς, αλλά αποτελούν έναν επιστημονικό τρόπο να μετρήσουμε την ενέργεια και τον ενθουσιασμό του πλήθους.)

Διαβάστε ολόκληρο το επίσημο Δελτίο Τύπου ΕΔΩ
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι
Ειδήσεις

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη άσκηση με σενάρια σεισμού για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις

«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη άσκηση με σενάρια σεισμού για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ
Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ
Ειδήσεις

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Σεισμικές δονήσεις στην Τεχεράνη - Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού
Ειδήσεις

Σεισμικές δονήσεις στην Τεχεράνη - Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

Πολιτική
02/06/2026 - 22:05

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ