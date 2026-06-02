Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Μήνυμα υπέρ του διαλόγου, της συνεργασίας και της περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων έστειλε ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγιές, σε ομιλία του στο πλαίσιο δεξίωσης της Πρεσβείας, με αφορμή και τη φετινή διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026».

Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι η φετινή παρουσία της Τουρκίας στην έκθεση είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, συμμετέχουν συνολικά 76 τουρκικές εταιρείες, εκ των οποίων 15 στο εθνικό περίπτερο της χώρας.

Η ισχυρή αυτή εκπροσώπηση, σύμφωνα με τον ίδιο, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δυναμική, την αυτοπεποίθηση και τη διεθνή παρουσία της τουρκικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Ο διάλογος παραμένει εφικτός» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας, ο κ. Ερτσιγιές τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποδειχθεί στην πράξη πως, παρά τις διαφορές και τα εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος και η συνεργασία όχι μόνο είναι εφικτά, αλλά και λειτουργικά.

Όπως σημείωσε, τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν «ανοιχτά, ενεργά και αποτελεσματικά», γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση προκλήσεων αλλά και στην επέκταση πεδίων συνεργασίας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη σταθερή πολιτική βούληση για περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Άγκυρα.

Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος ως πεδίο συνεργασίας

Ο Τούρκος πρέσβης χαρακτήρισε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «κοινούς χώρους» που συνδέουν τους δύο λαούς, τις οικονομίες και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως υπογράμμισε, οι συγκεκριμένες περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι συναφείς υπηρεσίες, δημιουργώντας αμοιβαίο όφελος για τις δύο χώρες.

Επίσης, αναφέρθηκε στον στόχο αύξησης του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια, όπως έχει τεθεί σε επίπεδο ηγεσιών Ελλάδας και Τουρκίας, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξή του.

Διεθνείς προκλήσεις στη ναυτιλία και ανάγκη συνεργασίας

Στην ομιλία του, ο κ. Ερτσιγιές στάθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο παγκόσμιος ναυτιλιακός κλάδος, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η κλιματική αλλαγή και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός.

Υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη στενότερη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.

Κάλεσμα για αξιοποίηση των «Ποσειδωνίων»

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρέσβης κάλεσε τους φορείς της ναυτιλίας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η έκθεση «Ποσειδώνια» αλλά και το θετικό κλίμα που, όπως ανέφερε, χαρακτηρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνέχιση της συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε νέα έργα, συμφωνίες και εμπορικές συνέργειες, προς όφελος των δύο χωρών και της ευρύτερης περιοχής.