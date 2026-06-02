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Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
19:36 - 02 Ιουν 2026

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Την άποψη ότι η επιβολή ενός σχετικά μικρού τέλους διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποτελέσει βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, εξέφρασε ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης.

Μιλώντας στο TradeWinds Shipowners Forum, στο περιθώριο των Ποσειδωνίων, ο επικεφαλής της Capital Group υποστήριξε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν προτιμότερη από ένα σενάριο πλήρους διακοπής της διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Καλύτερα 100.000–200.000 δολάρια παρά κλειστά Στενά

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένα τέλος της τάξης των 100.000 έως 200.000 δολαρίων «θα ήταν πολύ καλύτερο από το να παραμείνουν κλειστά τα Στενά», επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία ήδη επιβαρύνεται με ιδιαίτερα υψηλά ασφάλιστρα στην περιοχή, χωρίς να λαμβάνει αντίστοιχα ανταλλάγματα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα πιθανά έσοδα από μια τέτοια χρέωση θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TradeWinds, το Ιράν έχει αναφερθεί σε σχεδιασμό συστήματος χρεώσεων για διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει το ύψος των πιθανών τελών.

Ο Έλληνας εφοπλιστής σημείωσε ότι τα ποσά που συζητούνται διεθνώς για πιθανή χρέωση θα είναι, σε κάθε περίπτωση, σημαντικά υψηλότερα από το εύρος που ο ίδιος θεωρεί ρεαλιστικό.

Την ίδια στιγμή, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απορρίψει την ιδέα επιβολής τέλους διέλευσης στο Ορμούζ, επιμένοντας στην αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι μια τέτοια επιβάρυνση θα μπορούσε θεωρητικά να παρουσιαστεί ως περιβαλλοντικό ή ναυτιλιακό τέλος, εφόσον ενταχθεί σε ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο συμφωνίας.

«Δεν πλησιάζουμε την περιοχή» – Η στάση της Capital

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επικεφαλής της Capital Group, η οποία διαχειρίζεται στόλο άνω των 100 δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, ανέφερε ότι ο όμιλος έχει αποφασίσει να αποφεύγει πλήρως τη δραστηριοποίηση στην περιοχή υπό τις παρούσες συνθήκες ασφάλειας.

Όπως είπε, κατά την έναρξη της πρόσφατης έντασης στην περιοχή, δεν υπήρχαν πλοία του ομίλου στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που απέτρεψε τον εγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με άλλα πλοία και πληρώματα.

«Πήραμε μια απόφαση για ολόκληρο τον όμιλο… δεν δραστηριοποιούμαστε εμπορικά στην περιοχή – τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτιμήσεις για την αγορά και τους ναύλους

Ο ίδιος τόνισε ότι η στρατηγική αποφυγής της περιοχής συνδέεται με το υψηλό επιχειρησιακό ρίσκο και την ασφάλεια των πληρωμάτων, ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και σε συνθήκες έντασης, η ναυτιλιακή αγορά παραμένει ισχυρή λόγω των ναύλων.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με την πορεία των ναύλων μετά από πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Είναι λογικό να θεωρεί κανείς ότι μετά από μια συμφωνία θα υπάρξει ανάγκη αναπλήρωσης αποθεμάτων. Όμως δεν πιστεύω ότι θα δούμε τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν στην έναρξη της κρίσης», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, η αγορά ενδέχεται να κινηθεί σε πιο σταδιακή και συγκρατημένη ανάκαμψη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον ΙΜΟ

Οι θέσεις του εφοπλιστή ευθυγραμμίζονται, όπως επισημαίνεται, με την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, ο οποίος έχει καλέσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά όσο παραμένει η κατάσταση αστάθειας.

«Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 19:40
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