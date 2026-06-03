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Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε
Ειδήσεις
14:05 - 03 Ιουν 2026

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται σήμερα (3/6) στο Κίεβο, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia, ο Ρούτε αφίχθη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου και δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από την άφιξή του.

«Είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Κεντρικό Σταθμό του Κιέβου», ανέφερε η εταιρεία.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Ukrzaliznytsia χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαίτερα σημαντική, όπως και τις προηγούμενες επισκέψεις διεθνών αξιωματούχων, τονίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της Συμμαχίας προς την Ουκρανία.

«Η σιδηροδρομική διπλωματία, κατά παράδοση, πάντα στην ώρα της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος της επίσκεψης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο αναμένεται ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συνεχίζει να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με εντατικοποίηση των ρωσικών και ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το πρωί της Τετάρτης ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στη ρωσική πόλη.

Από την πλευρά της, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη ημέρα μαζική επίθεση με drones και πυραύλους, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων στο Κίεβο και στην πόλη Ντνίπρο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι επιδιώκει την ενίσχυση των ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων μέσω προμήθειας περισσότερων πυρομαχικών από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με έμφαση στους αμερικανικούς πυραύλους Patriot, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

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