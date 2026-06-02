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Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού
Πολιτική
21:05 - 02 Ιουν 2026

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

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Σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η οποία αποτυπώνει τις πρώτες πολιτικές ισορροπίες μετά την επίσημη ανακοίνωση των νέων κομματικών σχηματισμών του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 έως 31 Μαΐου σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου και καταγράφει ένα πολιτικό τοπίο που βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να διατηρεί σταθερή την εκλογική της επιρροή.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 29,5%, διατηρώντας ουσιαστικά τις δυνάμεις που κατέγραφε πριν από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να απέχει από τα επίπεδα αυτοδυναμίας που έχει θέσει ως πολιτικό στόχο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σημαντικότερη εξέλιξη της δημοσκόπησης είναι η ανάδειξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 15,5%. Παρότι η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μεγάλη και φθάνει τις 14 ποσοστιαίες μονάδες, η παρουσία του νέου κόμματος φαίνεται να μεταβάλλει σημαντικά τους συσχετισμούς στον προοδευτικό χώρο.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για την τρίτη θέση, καθώς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφουν σχεδόν ισοδύναμα ποσοστά, με 11,5% και 11% αντίστοιχα, διαμορφώνοντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στον χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.

Αντίθετα, απώλειες καταγράφουν κόμματα που μέχρι πρόσφατα εμφάνιζαν αυξημένη δυναμική. Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 5%, γεγονός που υποδηλώνει μετακινήσεις ψηφοφόρων προς τα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η επόμενη Βουλή θα μπορούσε να αποτελείται από οκτώ ή εννέα κόμματα, καθώς το ΜέΡΑ25 κινείται οριακά γύρω από το όριο του 3%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό 3,5%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην παράσταση καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με 30% και με σημαντική διαφορά από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί σε δεύτερη θέση με 17%, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει μονοψήφια ποσοστά (7%).

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Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι, παρά τις ανακατατάξεις στο κομματικό σκηνικό, η πρωθυπουργική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην κοινή γνώμη.

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Η καθημερινότητα καθορίζει την ψήφο

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα επιλέξουν ποιο κόμμα θα στηρίξουν με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η προοπτική έρχεται πρώτη με 54%, η ασφάλεια με 21%, ο θυμός ή η τιμωρία με 11% και η επιβράβευση με 8%.

Οι πολίτες εμφανίζονται να αξιολογούν κυρίως την αξιοπιστία των προγραμμάτων, τον ρεαλισμό των προτάσεων και την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα το βιοτικό τους επίπεδο.

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Το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων

Η δημοσκόπηση εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ένα σενάριο που εξακολουθεί να απασχολεί την πολιτική συζήτηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δυνητικοί ψηφοφόροι ενός τέτοιου κόμματος προέρχονται κυρίως από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στον κεντροδεξιό χώρο και να δυσκολέψει περαιτέρω τον στόχο της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα.

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Παράλληλα, η έρευνα σκιαγραφεί τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων τόσο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όσο και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καταγράφοντας τις νέες δυναμικές που δημιουργούνται στο εκλογικό σώμα. Πιο αναλυτικά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «παίρνει» κατά βάση ψηφοφόρους από την δεξαμενή της ΝΔ κατά 9% και μετά από το ΠΑΣΟΚ με 6%.

Πώς βλέπουν οι πολίτες τον «νέο» Αλέξη Τσίπρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα μετά την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σκηνή.

Το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν διακρίνει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό πολιτών θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζει αλλαγές, είτε πολλές (9%), είτε αρκετές (15%), είτε μερικές (14%), είτε λίγες (11%).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς την ΕΛ.Α.Σ. προέρχεται από εκείνους που θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεταβάλει, έστω σε κάποιο βαθμό, την πολιτική του εικόνα και προσέγγιση.

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Υψηλή ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Η έρευνα καταγράφει και το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις κινήσεις της Άγκυρας.

Ποσοστό 55% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τις εξελίξεις. Εάν προστεθούν και όσοι δηλώνουν μέτρια (22%) ή μικρή (8%) ανησυχία, το συνολικό ποσοστό όσων εκφράζουν προβληματισμό φθάνει το 87%, αναδεικνύοντας το ζήτημα ως μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της κοινής γνώμης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 21:22
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