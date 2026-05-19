CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ταξιδεύει στην Κίνα, ο ηγέτης της Μόσχας επιδιώκει όχι μόνο να ενισχύσει τις σχέσεις με το Πεκίνο, αλλά και να αποσπάσει σημαντικά οφέλη στους τομείς του εμπορίου και της ενέργειας.

Η διήμερη επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο έρχεται αμέσως μετά την κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για διπλωματικές και εμπορικές επιτυχίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος μεταβαίνει τώρα στην κινεζική πρωτεύουσα με στόχο να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη στενές σχέσεις των δύο χωρών.

Το CNBC επισημαίνει και αναλύει τους τρεις βασικούς τομείς στους οποίους ο Πούτιν επιδιώκει βαθύτερη συνεργασία και συγκεκριμένες δεσμεύσεις:

Γεωπολιτικές σχέσεις

Δεν είναι τυχαίο ότι η άφιξη του Πούτιν πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, δήλωσε στο CNBC ο Εντ Πράις, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ: «Μπορείτε να επισκέπτεστε την Κίνα όσο θέλετε, αλλά η Ρωσία είναι πιο κοντά και πιο φιλική προς αυτήν».

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Ρωσίας ως του σημαντικότερου γεωπολιτικού συμμάχου της Κίνας.

Ο Πράις εκτιμά επίσης ότι ο Πούτιν θα επιδιώξει τη διπλωματική στήριξη του Πεκίνου στον πόλεμο της Ουκρανίας — μια σύγκρουση που η Κίνα έχει ανεχθεί, αν όχι ανοιχτά υποστηρίξει.

«Όσο ο Πούτιν διατηρεί εδαφικές φιλοδοξίες προς τη Δύση, δηλαδή στην Ουκρανία, χρειάζεται διπλωματικές επιτυχίες προς την Ανατολή, δηλαδή στην Κίνα», σημείωσε.

«Ο Πούτιν παίζει ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι για το ρωσικό κράτος, φέρνοντας την Κίνα όσο το δυνατόν πιο κοντά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυτό που θεωρεί απειλή: το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη».

Ένα πιθανό αμήχανο σημείο στις συνομιλίες αφορά πάντως δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Σι φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ίσως τελικά «μετανιώσει» για την εισβολή στην Ουκρανία.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε πως έγιναν τέτοιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «καθαρή μυθοπλασία».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deloitte China, Σιτάο Σου, δήλωσε ότι η Μόσχα αναζητά «κάποιου είδους διαβεβαίωση» από την Κίνα για τη «πολύπλοκη σχέση» των δύο χωρών, ενώ το Πεκίνο επιθυμεί να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος γείτονάς μας και μοιραζόμαστε τεράστια σύνορα. Αν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την ασφάλεια στη δυτική πλευρά μας, αυτό αποτελεί τεράστια ανακούφιση για εμάς», τόνισε.

Ενεργειακές σχέσεις

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η σχέση Ρωσίας – Κίνας γίνεται ολοένα και πιο άνιση στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρές διεθνείς κυρώσεις, έχει χάσει σημαντικές αγορές για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου — κυρίως στην Ευρώπη — και εξαρτάται πλέον όλο και περισσότερο από την Κίνα και την Ινδία.

Ο Πούτιν φτάνει στο Πεκίνο ελπίζοντας ότι θα δοθεί το «πράσινο φως» για τον δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Κίνα μέσω Μογγολίας.

Ωστόσο, η Κίνα δεν φαίνεται να βιάζεται να εγκρίνει το έργο.

«Η βασική συμφωνία που θέλει να συζητήσει ο Πούτιν με τον Σι είναι φυσικά ο αγωγός φυσικού αερίου», δήλωσε ο Σεργκέι Γκουρίεφ, κοσμήτορας του London Business School.

«Οι συζητήσεις για τον Power of Siberia 2 καθυστερούν σταθερά, επειδή η Κίνα θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας», εξήγησε.

Η Ρωσία χρειάζεται επειγόντως τον αγωγό, πρόσθεσε, καθώς έχει χάσει την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Η Κίνα, αντίθετα, δεν βρίσκεται υπό την ίδια πίεση.

«Το Πεκίνο έχει δημιουργήσει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα και μπορεί να περιμένει έως ότου αποκλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Ο Εντ Πράις υπογράμμισε από την πλευρά του ότι «η Ρωσία διαθέτει κάτι που θέλει η Κίνα: ενέργεια. Και η Κίνα θέλει τη ρωσική ενέργεια επειδή θεωρεί πιθανό ένα σενάριο όπου άλλες πηγές θα είναι πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν».

Εμπορικές σχέσεις

Ο Πούτιν παρουσίασε το νέο του ταξίδι στην Κίνα ως ακόμη έναν κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα τακτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις και οι συνομιλίες κορυφής Ρωσίας – Κίνας αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της κοινής μας προσπάθειας να προωθήσουμε το σύνολο των σχέσεων των δύο χωρών και να αξιοποιήσουμε τις πραγματικά απεριόριστες δυνατότητές τους», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία επιδιώκει να επεκτείνει τη συνεργασία με την Κίνα σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς και εμπορικούς τομείς.

«Για τη Ρωσία, αυτή η επίσκεψη είναι εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε ο Γκουρίεφ στο CNBC, «επειδή η χώρα εξαρτάται από την Κίνα για τεχνολογία, καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά προϊόντα».

«Η Ρωσία είχε παλαιότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό εμπορικό εταίρο. Όμως, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, στράφηκε προς την Κίνα και το διμερές εμπόριο διπλασιάστηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια μεγάλη αναδιάταξη των εμπορικών ροών της ρωσικής οικονομίας: από την Ευρώπη προς την Κίνα, η οποία πλέον αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας».