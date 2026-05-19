Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Η σύνοδος, που έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Μαΐου, σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση των ηγετών της Κίνας και της Ρωσίας μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να ισορροπήσει τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να παρουσιαστεί ως καθοριστική δύναμη στην παγκόσμια διπλωματία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 άφησε τη Μόσχα ουσιαστικά απομονωμένη και ιδιαίτερα εξαρτημένη από το Πεκίνο για το εμπόριο, υπό το βάρος των δυτικών κυρώσεων.

«Έχουμε πολύ σοβαρές προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη», δήλωσε τη Δευτέρα (18/5)στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Dmitry Peskov, περιγράφοντας την ατζέντα ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της «προνομιακής και στρατηγικής συνεργασίας» των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει το CNBC, oι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν εδώ και καιρό το Πεκίνο να περιορίσει την οικονομική στήριξη προς τη Μόσχα, την οποία δυτικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι συμβάλλει στη διατήρηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας. Το NATO έχει χαρακτηρίσει την Κίνα «καθοριστικό υποστηρικτή» του πολέμου στην Ουκρανία, επικαλούμενο την παροχή από κινεζικές εταιρείες προϊόντων διπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για την αναπλήρωση ρωσικών πυρομαχικών.

«Στρατηγικό τρίγωνο»

Η Κίνα διαθέτει «ισχυρή διαπραγματευτική επιρροή» σε αυτή τη σύνοδο, καθώς η στήριξή της έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική για τον Πούτιν, εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων στη Ρωσία και στρατιωτικών αποτυχιών στην Ουκρανία, δήλωσε ο Andrius Tursa, σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Teneo για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Μόσχα μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης της οικονομίας της για φέτος στο 0,4% από 1,3%, καθώς η οικονομία της δοκιμάζεται από ουκρανικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών, που αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου, αλλά και από την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των αμερικανικών εξαιρέσεων από τις κυρώσεις.

Ο Πούτιν θα επιδιώξει διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε βελτίωση στις σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ δεν θα αλλάξει το «στρατηγικό τρίγωνο» που διατηρεί την Κίνα και τη Ρωσία πιο κοντά μεταξύ τους απ’ ό,τι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Dennis Wilder, πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και καθηγητής στο Georgetown University.

Η επίσκεψη του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα περιλάμβανε πολυτελές επίσημο δείπνο και οδήγησε σε αρκετές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων αγορές αγροτικών προϊόντων ύψους 17 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2028, παραγγελία 200 αεροσκαφών της Boeing και μια συνάντηση του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, η επίσκεψη του Πούτιν αναμένεται να έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο των συνηθισμένων διμερών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Τούρσα. Ωστόσο, το μέγεθος και η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δείχνουν ότι ο Πούτιν επιδιώκει να επεκτείνει τη διμερή συνεργασία σε πολλούς τομείς.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αξιοποίησαν επικοινωνιακά τις διαδοχικές επισκέψεις. Η Global Times περιέγραψε τη χρονική εγγύτητα των επισκέψεων ως απόδειξη ότι το Πεκίνο «αναδεικνύεται ταχύτατα σε επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας», σημειώνοντας ότι η φιλοξενία ηγετών τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας μέσα στην ίδια εβδομάδα είναι «εξαιρετικά σπάνια στη μεταψυχροπολεμική εποχή».

Η Ουάσιγκτον αναμένεται να παρακολουθήσει στενά τα αποτελέσματα της συνόδου.

«Αν υπάρξει σημαντική βοήθεια από την Κίνα προς τη Ρωσία, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα διαμαρτυρηθούν», δήλωσε ο Kurt Tong, διευθύνων σύμβουλος της The Asia Group, στην εκπομπή The China Connection του CNBC τη Δευτέρα.

Συμφωνία για την ενέργεια

Η ενέργεια αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα. Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, προμηθευόμενη ρωσικές ενεργειακές πρώτες ύλες σε μεγάλες εκπτώσεις, καθώς η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει καταρρεύσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ασία, το Πεκίνο έχει νέο κίνητρο να εξασφαλίσει σταθερές ρωσικές προμήθειες, ενώ η Μόσχα χρειάζεται τα έσοδα για να στηρίξει την οικονομία της.

Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά σε μια «σημαντική» συμφωνία πετρελαίου και φυσικού αερίου με την Κίνα.

«Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για ένα σοβαρό και ουσιαστικό βήμα προόδου στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «αν καταστεί δυνατό να οριστικοποιηθούν και να μπουν οι τελευταίες πινελιές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κίνα, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος».

Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι στο τραπέζι θα βρεθούν κινεζικές επενδύσεις στον ρωσικό κρατικό τομέα. Το διμερές εμπόριο έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά το 2022, με την Κίνα να απορροφά πλέον περισσότερο από το ένα τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών.