Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Ειδήσεις
15:22 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους μετρούν πλέον αντίστροφα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα για τους υποψηφίους των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 

Για τα ΓΕΛ, η έναρξη των Πανελλαδικών ορίζεται για τις 29 Μαΐου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, ξεκινούν οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα ΓΕΛ

Οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στη συνέχεια, στις 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά ή Βιολογία. Ακολουθούν στις 5 Ιουνίου τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ενώ η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30 το πρωί, με τους μαθητές να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Πρόγραμμα ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, η διαδικασία ξεκινά το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου διεξάγονται οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας.

Και εδώ, η έναρξη των εξετάσεων είναι στις 08:30 π.μ., με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 25 Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και τα μουσικά μαθήματα για υποψηφίους μουσικών σχολών. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες για τις ξένες γλώσσες, ενώ για τα σχέδια φτάνει έως και έξι ώρες.

Για τα μουσικά μαθήματα, η «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» διαρκεί λίγα λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ η «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έχει συνολική διάρκεια 3,5 ωρών.

Παράλληλα, από τις 15 έως 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Δελτίο εξεταζομένου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο Δελτίο Εξεταζομένου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Η παραλαβή του ξεκινά από τις 21 Μαΐου 2026 για τους αποφοίτους, ενώ οι τελειόφοιτοι θα το παραλαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων μέσω των σχολείων τους.

Το δελτίο εκδίδεται μέσω του συστήματος myschool και περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα μαθήματα και το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο κάθε υποψηφίου. Σε ειδικές ή μουσικές κατηγορίες, οι σχετικές πληροφορίες συμπληρώνονται αντίστοιχα, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες για ειδικά εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μετά την έκδοσή του, το δελτίο διαμορφώνεται σε έντυπη μορφή με τα προσωπικά στοιχεία στη μία πλευρά και οδηγίες συμμετοχής στην άλλη, ενώ συστήνεται, όπου είναι δυνατό, η πλαστικοποίησή του για μεγαλύτερη αντοχή κατά την εξεταστική περίοδο.

Πώς να διαχειρίστε το άγχος

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν η πιο απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο τόσο για την επανάληψη όσο και για τη διαχείριση του άγχους.

Η εξεταστική περίοδος συνοδεύεται συνήθως από αυξημένες προσδοκίες και πίεση για καλές επιδόσεις, γεγονός που ενισχύει το άγχος πολλών μαθητών.

Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά - Διαβάστε εδώ

