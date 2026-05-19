Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Οι εκδότες στρέφονται μαζικά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με ρυθμούς που δεν έχουν προηγούμενο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση πριν από την αναμενόμενη νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, τουλάχιστον 38 εκδότες από διαφορετικές κατηγορίες πιστοληπτικής αξιολόγησης βγήκαν στην αγορά με νέες εκδόσεις ομολόγων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα. Ανάμεσα στους εκδότες περιλαμβάνονται κράτη όπως η Ισλανδία και το Μαρόκο, τραπεζικοί όμιλοι όπως η BPER Banca και η Banque Federative du Credit Mutuel, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι BMW, Deutsche Lufthansa και Enel.

Ο συνολικός όγκος των σημερινών εκδόσεων εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 30 δισ. ευρώ (34,9 δισ. δολάρια), με τα στοιχεία του Bloomberg να δείχνουν ότι το ποσό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο ολοκληρώνονται οι τελικές τιμολογήσεις των συναλλαγών.

Το νέο αυτό κύμα εκδόσεων έρχεται να προστεθεί στις ήδη ιστορικά υψηλές επιδόσεις δανεισμού που καταγράφονται το 2026, καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να αναζητούν κεφάλαια μέσω των αγορών χρέους παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Η κινητικότητα εντάθηκε ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο.

Όπως σημείωσε ο Τόμας Νόιχολντ, managing director και επικεφαλής διαχείρισης κεφαλαίων στη Gutmann KAG, οι εκδότες επιδιώκουν να κινηθούν πριν από τις θερινές διακοπές και πριν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στις συνθήκες χρηματοδότησης. «Αν υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθεί μια έκδοση πριν από το καλοκαίρι, τότε αυτό θεωρείται ιδανικό, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού θα βρίσκονται τα επιτόκια μετά την επιστροφή από τις διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς κινούνται έντονα ανοδικά λόγω των αυξημένων πληθωριστικών προσδοκιών. Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδήγησε τα συμβόλαια Brent πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που πίεσε περαιτέρω τις αγορές ομολόγων. Τα γερμανικά κρατικά επιτόκια αναφοράς διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, ενώ οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πλησίασαν επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 1998.

Παρά την αύξηση των αποδόσεων, τα spreads των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρώπη παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Σύμφωνα με σχετικό δείκτη του Bloomberg, τα spreads κινούνται γύρω στις 79 μονάδες βάσης, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας που διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης.

Ο Ματέο Μπενεντέτο, συνεπικεφαλής αναδοχής τίτλων επενδυτικής βαθμίδας για την περιοχή EMEA στη Morgan Stanley, τόνισε ότι το περιβάλλον αυτό αποτελεί ευκαιρία για τους εκδότες. Όπως ανέφερε, οι ομάδες χρηματοδότησης δεν μπορούν να αγνοήσουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η καθυστέρηση, είτε αυτό αφορά πιθανή διεύρυνση των spreads λόγω αυξημένης προσφοράς και αβεβαιότητας, είτε ακόμη υψηλότερα επιτόκια ή δυσκολότερη πρόσβαση στις αγορές στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Νόιχολντ επισήμανε ότι τα ιδιαίτερα χαμηλά spreads τον κάνουν πιο επιφυλακτικό απέναντι σε ορισμένες εταιρικές εκδόσεις, γι’ αυτό και προτιμά ομόλογα τραπεζών χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας (senior non-preferred).