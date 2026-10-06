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Απειλή ιρανικής επίθεσης με drones οδήγησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν βομβαρδιστικά από βρετανική βάση
Ειδήσεις
08:01 - 06 Οκτ 2026

Απειλή ιρανικής επίθεσης με drones οδήγησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν βομβαρδιστικά από βρετανική βάση

Reporter.gr Newsroom

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Οι ΗΠΑ μετέφεραν αιφνιδιαστικά την Κυριακή περίπου δώδεκα βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 από βρετανική στρατιωτική βάση, λόγω επείγουσας ανησυχίας για μια ενδεχομένως σύνθετη επίθεση με drones, την οποία φέρεται να είχε διατάξει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είχαν ενημερωθεί σχετικά.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση αποτελούσε, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, μέρος ενός πολυσύνθετου ιρανικού σχεδίου με στόχο τα αεροσκάφη και τη δολοφονία προσωπικού στη βάση RAF Fairford, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πιλότων, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα αεροσκάφη μετακινήθηκαν «προκειμένου να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους», εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την απειλή που προέρχεται από το Ιράν, χωρίς όμως να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

«Πιστεύουμε με κάποια βεβαιότητα ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να κάνουν αυτό που το ιρανικό κράτος κάνει εδώ και 49 χρόνια, δηλαδή να προβαίνει σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και εναντίον πολλών άλλων ανθρώπων επίσης», είπε σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews, πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα. «Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι άτομα που συνδέονται με το Ιράν αποτελούσαν απειλή για εγκαταστάσεις στη βάση. «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να υπήρχε απειλή, οπότε γιατί να τους αφήσω εκεί;» είπε σε δημοσιογράφους.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι στρατιωτικές βάσεις της χώρας είναι ασφαλείς και αρνήθηκε να σχολιάσει αποφάσεις που έλαβαν οι ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση, επιβεβαίωσε όμως ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που βρίσκονταν στη βάση επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Πριν από τη μετακίνηση των αεροσκαφών, Αμερικανοί αξιωματούχοι γνώριζαν για ένα σχέδιο που συνδεόταν με το Ιράν και είχε στόχο τα αεροσκάφη και το προσωπικό στη βάση, όπως έχει αναφέρει η Wall Street Journal.

Εκτός από την απειλή από drones, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι στην Ευρώπη είχαν ενημερωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για την πιθανότητα επίθεσης με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν κοντά στη βάση την περασμένη εβδομάδα σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Είπε επίσης ότι διαφωνούσε με την απόφαση της Βρετανίας να τους αφήσει ελεύθερους με εγγύηση.

Βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, παρότι το Ιράν έχει απειλήσει δημόσια βρετανικές βάσεις και αποτελεί σαφή απειλή, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει μια τόσο περίπλοκη επιχείρηση εναντίον της Fairford. Το Ιράν έχει στοχοποιήσει άλλες βρετανικές βάσεις στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ άλλων την Ακρωτήρι στην Κύπρο και τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η βρετανική αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά το πώς και το γιατί πέντε μασκοφόροι άνδρες βρέθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση Fairford την περασμένη εβδομάδα, αφού είχαν ταξιδέψει από το Λονδίνο με φορτηγάκια που περιείχαν βαρέλια καυσίμων. Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η υπόθεση συνδέεται με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους.

Ένας έκτος άνδρας, Βρετανός και Ιρανός υπήκοος, συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας, αλλά και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Το Ιράν έχει ιστορικό χρησιμοποίησης εγκληματικών εντολοδόχων για την πραγματοποίηση επιθέσεων στην Ευρώπη, οι οποίες συνήθως επικεντρώνονται σε εβραϊκούς στόχους ή σε αντιφρονούντες του καθεστώτος.

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