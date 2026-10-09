Σαουδική Αραβία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Τρεις Σαουδάραβες υπήκοοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της σαουδαραβικής αρχής πολιτικής αεροπορίας την Παρασκευή (9/10).

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι η πρώτη επίθεση είχε ως στόχο εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ η δεύτερη έπληξε αεροσκάφος της Saudi, του κρατικού αερομεταφορέα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα περιστατικά τραυματισμού από την επίθεση κυμαίνονταν από πιο ελαφρά έως πιο σοβαρά, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν και υλικές ζημιές. Η Αρχή πρόσθεσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου είχε αποκατασταθεί και η εναέρια κυκλοφορία είχε επιστρέψει στην κανονικότητα.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, δήλωσαν την Πέμπτη ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του αεροδρομίου με δύο πυραύλους κρουζ.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι έθεσε στο στόχαστρο αεροδρόμιο στη νοτιοδυτική πόλη Νατζράν, ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις σαουδαραβικές αρχές, καθώς και αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι Χούθι υποστηρίζουν ότι στοχοποιούν το βασίλειο λόγω της στήριξης που παρέχει στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου που έχει αναζωπυρωθεί. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι υποστηρίζει την επιχείρηση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης για την ανακατάληψη εδαφών από τους Χούθι.

Οι τελευταίες επιβεβαιωμένες απώλειες έρχονται μετά την ανακοίνωση των σαουδαραβικών αρχών την Τετάρτη ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα την ίδια εβδομάδα στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση, η οποία γίνεται πλέον αντιληπτή ως επέκταση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει εντείνει περαιτέρω την αναταραχή σε μια περιοχή που είχε ήδη αποσταθεροποιηθεί από τον ευρύτερο πόλεμο. Παράλληλα, ενισχύεται ο κίνδυνος να εμπλακούν και άλλα κράτη στις συγκρούσεις, οι οποίες επεκτείνονται ακόμη και σε ορεινές περιοχές.