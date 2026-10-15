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ΗΠΑ κατά ΔΝΤ: Να κοιτάξει πρώτα τα λάθη του, πριν μας κάνει κριτική
Ειδήσεις
19:22 - 15 Οκτ 2026

ΗΠΑ κατά ΔΝΤ: Να κοιτάξει πρώτα τα λάθη του, πριν μας κάνει κριτική

Reporter.gr Newsroom

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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει πρώτα να εξετάσει το δικό του ιστορικό προβλέψεων, προτού ασκήσει κριτική στη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη ο Ντέιβιντ Ζέρβος, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.  

«Όταν βλέπουμε δημοσιεύματα για το ΔΝΤ, είναι καλό να θυμόμαστε πόσο ακατάστατες ήταν οι προβλέψεις τους στο παρελθόν», ανέφερε ο Ζέρβος σε σχόλια που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CNBC.

Ο πρώην οικονομικός αναλυτής της Γουόλ Στριτ απαντούσε στις δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία προειδοποίησε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνόδων του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ δεν θα είναι αρκετή για να θέσει το αυξανόμενο ομοσπονδιακό χρέος σε βιώσιμη τροχιά.

Η Γκεοργκίεβα απαντούσε με τη σειρά της στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είχε δηλώσει στο CNBC τον Αύγουστο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «καταγράψουν εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», ώστε να αντισταθμίσουν την αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, καθώς το κρατικό χρέος της χώρας είχε ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια.

Ο Ζέρβος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Τζέφρις, επέκρινε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων του ΔΝΤ, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα αστοχιών από προηγούμενα χρόνια.

«Το 2008, [η έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook)] προέβλεπε την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3% και είχαμε την πρώτη παγκόσμια συρρίκνωση στη μεταπολεμική ιστορία έναν χρόνο αργότερα. Τους είδαμε να είναι θετικοί για τη Νοτιοανατολική Ασία το 1997 πριν από την κατάρρευση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προβλέψεις του Ταμείου για τη Ρωσία και την Αργεντινή, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων και των πραγματικών οικονομικών εξελίξεων.

«Τους είδαμε πολύ αρνητικούς για τη Ρωσία το 2022, και η Ρωσία στην πραγματικότητα μόλις που είδε μια μικρή κάμψη στην ανάπτυξη πριν αρχίσει να αναπτύσσεται ισχυρά. Τους είδαμε πολύ θετικούς για την Αργεντινή μετά τη μεγάλη διάσωσή τους των 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μέχρι το 2020, η Αργεντινή ήταν ουσιαστικά πάλι σε χρεοκοπία. Και τα λάθη συνεχίζονται επ' άπειρον, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε για την πρόβλεψη περί παροδικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ».

Κλείνοντας, ο Ζέρβος κάλεσε να συνεκτιμηθούν οι προηγούμενες αστοχίες του Ταμείου κατά την αξιολόγηση των σημερινών εκτιμήσεών του.

«Οπότε λάβετε τα όλα αυτά υπόψη με επιφύλαξη», πρόσθεσε.

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