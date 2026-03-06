Η Axel Springer εξαγοράζει την Telegraph Media Group έναντι £575 εκατ.

Ο γερμανικός μιντιακός όμιλος Axel Springer ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά στην εξαγορά της βρετανικής Telegraph Media Group.

Η Axel Springer, ιδιοκτήτρια και του POLITICO, αποκτά την δεξιόστροφη βρετανική εφημερίδα έναντι 575 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 662 εκατ. ευρώ).

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, Mathias Döpfner, δήλωσε:

«Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε την Telegraph αλλά δεν τα καταφέραμε. Θαυμάζουμε αυτή τη σπουδαία έκδοση εδώ και δεκαετίες. Τώρα το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι στόχος του ομίλου είναι να βοηθήσει την εφημερίδα να εξελιχθεί στο πιο πολυδιαβασμένο και πνευματικά επιδραστικό κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο.

Η Axel Springer δεν ήταν η μόνη εταιρεία μέσων ενημέρωσης που ενδιαφέρθηκε για την εξαγορά, καθώς ο όμιλος Daily Mail & General Trust είχε καταθέσει πρόταση ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Döpfner τόνισε επίσης:

«Η Telegraph αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την προσωπική ευθύνη, τις δημοκρατικές αξίες και την πίστη σε ανοικτές κοινωνίες και οικονομίες της αγοράς. Αυτές οι αρχές ευθυγραμμίζονται στενά με τις βασικές αξίες της Axel Springer».