ΗΠΑ: Σχέδιο του Πολεμικού Ναυτικού για συνοδείες πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρχίσουν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή θα υλοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι στρατιωτικές συνθήκες στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ράιτ δήλωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα ξεκινήσει τις ναυτικές συνοδείες «όσο πιο γρήγορα μπορούμε», όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ μπορέσουν να αποδεσμευτούν από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα αντίποινα του Ιράν σε γειτονικές χώρες.

Όπως εξήγησε, το σύνολο των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή είναι αυτή τη στιγμή επικεντρωμένο στην αντιμετώπιση των ενεργειών της Τεχεράνης. «Όλα τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ βρίσκονται τώρα στην πρώτη γραμμή για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να προκαλεί αποσταθεροποίηση στους γείτονές του και στους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι όταν μειωθεί αυτή η απειλή θα καταστεί εφικτή η συνοδεία πλοίων μέσω του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. «Πρώτα πρέπει να περιορίσουμε την ικανότητα του Ιράν να δημιουργεί προβλήματα και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε τη διέλευση των πλοίων και την ενεργειακή ροή σε κανονικούς ρυθμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, ο Ράιτ επιχείρησε να υποβαθμίσει την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και των δύο προεδρικών θητειών του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, η αύξηση αυτή αποτελεί μια προσωρινή αναταραχή, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες και όχι σε μήνες.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στην Ινδία να συνεχίσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου για διάστημα 30 ημερών. Όπως διευκρίνισε, η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, αλλά πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο που στοχεύει στην αποφυγή αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εν μέσω της πολεμικής κρίσης.