Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την κοινή εξαγορά της Blue Horizon Mobility από Μοτοδυναμική και Tseriotis

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε σήμερα την απόκτηση κοινού ελέγχου της Blue Horizon Mobility από τις εταιρείες Μοτοδυναμική και P.M. TSERIOTIS LIMITED.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες ως προς τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη διαθέτουν περιορισμένα μερίδια στις δραστηριότητές τους, ενώ δεν προκύπτει ούτε οριζόντια επικάλυψη ούτε κάθετη σύνδεση μεταξύ των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Στις 8/5/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 909/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» και «P.M. TSERIOTIS LIMITED», επί της εταιρείας «BLUE HORIZON MOBILITY Α.Ε» κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

H συγκέντρωση αφορά κυρίως σε αγορές που εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο εμπορίας, συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, καθώς:

α) εκτιμάται ότι τα μέρη κατέχουν μικρά μερίδια στις αγορές δραστηριοποίησής τους και

β) δεν υφίσταται οιαδήποτε οριζόντια αλληλοεπικάλυψη ή κάθετη σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών στην ελληνική επικράτεια».