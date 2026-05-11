Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στο χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα ανακοινώθηκε σήμερα (11/5), καθώς η Blackstone προχωρά στην εξαγορά της Skroutz από την CVC Capital Partners, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική ψηφιακή οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-commerce στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Skroutz από κεφάλαια που διαχειρίζεται ο επενδυτικός βραχίονας private equity της Blackstone, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Skroutz, που ιδρύθηκε το 2005, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο marketplace στην Ελλάδα, διαθέτοντας περισσότερα από 26 εκατ. προϊόντα, περίπου 9.000 συνεργαζόμενα καταστήματα και 2,5 εκατ. ενεργούς χρήστες. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει μετασχηματιστεί από μηχανή σύγκρισης τιμών σε ένα πλήρως καθετοποιημένο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, με ιδιόκτητο δίκτυο logistics, υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών, fintech δραστηριότητες και αναπτυσσόμενο τομέα retail media.

Οι ιδρυτές της εταιρείας θα διαθέσουν μέρος της συμμετοχής τους στο πλαίσιο της συναλλαγής, ωστόσο θα παραμείνουν ενεργοί στη διοίκηση, με τον Γιώργος Χατζηγεωργίου να συνεχίζει ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το στοίχημα της Blackstone στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η εξαγορά της Skroutz εντάσσεται στη στρατηγική της Blackstone να επενδύει σε ηγετικές ψηφιακές πλατφόρμες με ισχυρή θέση στις τοπικές αγορές και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η Ελλάδα και συνολικά η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερη διείσδυση ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η Skroutz έχει ήδη ξεκινήσει την περιφερειακή της επέκταση, με παρουσία στην Κύπρο και πρόσφατη είσοδο σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Η Blackstone εκτιμά ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης θα προέλθει από τη γεωγραφική διεύρυνση της πλατφόρμας, την ενίσχυση των υποδομών logistics και την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών fintech και διαφήμισης εντός της πλατφόρμας.

Ο Alexander Walsh σημείωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως η συνεχής άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για τα marketplaces τα επόμενα χρόνια, χαρακτηρίζοντας τη Skroutz ως μια πλατφόρμα με ισχυρό brand και ηγετική θέση στην περιοχή.

Η επένδυση της CVC και η εκτόξευση της αποτίμησης

Η αποχώρηση της CVC ολοκληρώνει έναν επενδυτικό κύκλο έξι ετών, ο οποίος άλλαξε ριζικά το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της Skroutz.

Η αρχική επένδυση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020 μέσω εξαγοράς μειοψηφικού ποσοστού 45%, όταν η εταιρεία αποτιμάτο περίπου στα 250 εκατ. ευρώ και εμφάνιζε κύκλο εργασιών κοντά στα 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, η επένδυση της CVC συνέβαλε καθοριστικά:

στην ανάπτυξη τεχνολογικών και λειτουργικών υποδομών,

στην ενίσχυση των συνεργασιών με εμπόρους,

στη δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου logistics,

και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή.

Μέσα σε μία εξαετία, η Skroutz κατέγραψε:

αύξηση κύκλου εργασιών κατά 400%, φτάνοντας πλέον περίπου τα 150 εκατ. ευρώ,

άνοδο αποτίμησης στα 650 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπεραξία της τάξης του 160%,

και διεθνή επενδυτική αναγνώριση μέσω της εισόδου της Blackstone.

Ο Άλεξ Φωτακίδης χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Skroutz «ιδιαίτερα παραγωγική», σημειώνοντας ότι η εταιρεία εξελίχθηκε από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στο κορυφαίο marketplace της ελληνικής αγοράς.

Το νέο κεφάλαιο για τη Skroutz

Για τη διοίκηση της Skroutz, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης επέκτασης και καινοτομίας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου έκανε λόγο για «ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο» στην πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της Blackstone σε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες θα ενισχύσει την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης.

Η Blackstone διαθέτει ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα, μεταξύ άλλων στις πλατφόρμες Adevinta και Property Finder, γεγονός που – σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς – ενισχύει τις προοπτικές διεθνούς εξέλιξης της Skroutz.

Παράλληλα, η συμφωνία θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και το εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογίας, σε μια περίοδο όπου η χώρα επιχειρεί να προσελκύσει μεγαλύτερο όγκο ξένων επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η είσοδος της Blackstone αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω τον μετασχηματισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις σε τεχνολογία και logistics, αλλά και την εξωστρέφεια ελληνικών ψηφιακών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.