ΗΠΑ: Απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο – Στο 4,4% η ανεργία

Η αμερικανική οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, έναν μήνα που επηρεάστηκε από έντονα χειμερινά καιρικά φαινόμενα αλλά και από απεργία σε μεγάλο πάροχο υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 92.000 μέσα στον μήνα, τη στιγμή που οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για αύξηση κατά 50.000. Παράλληλα, το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο και από το αναθεωρημένο προς τα κάτω σύνολο του Ιανουαρίου, το οποίο διαμορφώθηκε στις 126.000 θέσεις. Ο Φεβρουάριος ήταν ο τρίτος μήνας μέσα στους τελευταίους πέντε κατά τον οποίο καταγράφηκε μείωση στην απασχόληση, μετά και τη σημαντική αναθεώρηση που έδειξε πτώση 17.000 θέσεων τον Δεκέμβριο.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή άνοδο, φτάνοντας το 4,4%, καθώς η απασχόληση υποχώρησε σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Ο τομέας της υγείας, που αποτελούσε βασικό μοχλό αύξησης της απασχόλησης τους τελευταίους μήνες, κατέγραψε απώλεια 28.000 θέσεων εργασίας. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε απεργία στον μεγάλο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης Kaiser Permanente, η οποία έθεσε εκτός εργασίας περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους στη Χαβάη και την Καλιφόρνια.

Παρότι η απεργία έχει πλέον λήξει, πραγματοποιήθηκε κατά την εβδομάδα συλλογής των στοιχείων από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για τον μήνα.