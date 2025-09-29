Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη – Ένσταση ακυρότητας από Κωνσταντοπούλου

Άνοιξε και τυπικά ο δρόμος για την έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών Λάρισας στην εισαγγελική πρόταση.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ότι πλέον μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τον προσδιορισμό της δίκης, η οποία αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας. Μέχρι τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Στην εισαγγελική πρόταση, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο για κάθε κατηγορούμενο, προτείνοντας τη διατήρηση των περιοριστικών όρων όπου έχουν ήδη επιβληθεί, έως ότου κριθούν για τις πράξεις ή παραλείψεις τους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, σωματικές βλάβες μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια, παραβάσεις καθήκοντος και σημαντικές βλάβες στις σιδηροδρομικές υποδομές.

Κωνσταντοπούλου: Ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας

Παράλληλα, παραμένουν σε εκκρεμότητα τρία αιτήματα εκταφής, ενώ η δικηγόρος Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί και τον Πάνο Ρούση, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας για 14 ημέρες, κατέθεσε ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την πολύ γρήγορη διαδικασία της απόφασης της Προέδρου Εφετών, η οποία ελήφθη σε μόλις δύο ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, αντί των 10 ημερών που προβλέπει ο Κώδικας.

Σχολιάζοντας τη διαδικασία, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά. (…) Αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες, και δεν μπορεί άνθρωπος να τα κάνει σε λιγότερο από πολλές εβδομάδες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες (…) και τι άλλο κατάφερε; Κατάφερε να δει τη δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει».

Η ένσταση αναμένεται να συζητηθεί πριν την έναρξη της δίκης, η οποία θα εξετάσει τις ευθύνες των εμπλεκόμενων για το πολύνεκρο δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.