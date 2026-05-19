Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια
16:30 - 19 Μάι 2026

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα δύο αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από σχετικές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών στη Λάρισα, που συνδέεται με τη διαδικασία της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρώτη ψηφοφορία αφορούσε τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη και εγκρίθηκε με 162 ψήφους υπέρ της άρσης ασυλίας, 53 κατά και 13 «παρών». Η υπόθεση σχετίζεται με δημόσιες αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνται οι συνταγματικές προϋποθέσεις για τη συζήτηση του αιτήματος. Παράλληλα, επιτέθηκε φραστικά τόσο στον υπουργό Υγείας όσο και στον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, κατηγορώντας τον ότι επέτρεψε, όπως είπε, «κακοποιητική διαδικασία» σε βάρος της κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση.

Η ίδια ζήτησε μάλιστα την εξαίρεση του προεδρεύοντος από τη διαδικασία, επικαλούμενη φωτογραφίες του με τον κ. Γεωργιάδη, ενώ από την πλευρά της έδρας επισημάνθηκε ότι επρόκειτο για προσωπική κοινωνική στιγμή, με αφορμή πρόσφατα γενέθλια του προεδρεύοντος.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, σχολίασε σκωπτικά ότι η διαφορά θα κριθεί πλέον στα δικαστήρια, σημειώνοντας ότι «και οι κότες έχουν δικαιώματα», αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην επίμαχη υπόθεση.

Ιδιαίτερη πολιτική ένταση προκάλεσε και το δεύτερο αίτημα άρσης ασυλίας, που αφορά μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών από τη Λάρισα. Η υπερψήφισή του και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «συμπράττει» με τη Νέα Δημοκρατία σε πολιτικές διώξεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε παράλληλα αιχμές και κατά του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λόγω της αποχής του από την ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή διευκολύνει την κυβερνητική πλειοψηφία. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος απάντησε κατηγορώντας την κ. Κωνσταντοπούλου για «αντικομμουνισμό» και «αυριανισμό», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την αξιοπιστία του δημόσιου διαλόγου.

